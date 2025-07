Osimhen ha deciso: ACCORDO IMMINENTE I Altro che 40 milioni annui I Ma De Laurentiis tira e la corda può spezzarsi

Victor Osimhen ha sciolto tutti i dubbi in merito al suo futuro, ma il braccio di ferro con il Napoli di De Laurentiis va avanti. Il centravanti ha rifiutato 40 milioni a stagione.

Continua l’intrigo legato al futuro di Victor Osimhen, così come lo stallo per la cessione definitiva dell’attaccante nigeriano in casa Napoli. Il centravanti classe ’98 è stato accostato a molte squadre in vista della prossima stagione, compresa la Juventus di Igor Tudor.

I bianconeri, che hanno già prelevato a parametro zero Jonathan David, avevano già tentato Aurelio De Laurentiis con una maxi offerta a fine campionato. Ma il patron del Napoli non sembra aver alcuna intenzione di cedere il bomber nigeriano in Serie A.

Sulle tracce del goleador africano c’è anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Le sirene dell’Arabia Saudita sono tornate a squillare sul futuro di Victor Osimhen, che avrebbe potuto ricevere uno stipendio da 40 milioni annui nella squadra guidata dal tecnico ex Inter.

L’attaccante ha però declinato la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. L’affare avrebbe potuto decollare rapidamente, considerate le risorse economiche del club saudita che non avrebbe avuto problemi a versare i 75 milioni di euro previsti nella clausola di rescissione con il Napoli.

Osimhen ha scelto: nessuno sconto De Laurentiis

Il contratto con il Napoli scadrà nel giugno del 2026 ed il presidente della squadra partenopea non sembra intenzionato a scendere di un euro dal valore della clausola rescissoria.

L’attaccante nigeriano ha deciso di continuare a giocare con il Galatasaray. Il suo impatto nel club giallorosso è stato eccellente. In 41 incontri con i turchi il centravanti ha siglato la bellezza di 37 reti, vincendo campionato e Coppa.

Osimhen vuole solo il Galatasaray: braccio di ferro Napoli

L’attaccante vuole diventare un giocatore del Galatasaray il prima possibile e le trattative vanno avanti tra Istanbul e Napoli. La prima offerta del club turco si è fermata a quota 60 milioni di euro ed è arrivato il no secco del patron De Laurentiis.

Il club giallorosso dovrà aumentare gli sforzi economici ed azzerare il gap da 15 milioni di euro per arrivare alla cifra richiesta dal club partenopeo. La soluzione potrebbe esser rappresentata dalla modalità del pagamento, che potrebbe esser diluito su più annualità.