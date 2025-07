“Lascia perdere la Juve, vieni qui da me: vinciamo insieme”: Fabregas corteggia il bianconero I COMO-DREAM TEAM, sul Lago si fa mercato da Premier

Il Como di Cesc Fabregas sogna in grande e punta il colpo dalla Juventus. I lariani stanno costruendo un dream team in vista della prossima stagione.

Provinciale a chi? Il Como di Cesc Fabregas non smette di stupire in questa prima fase di calciomercato estivo. La prima stagione dopo il ritorno in Serie A si è chiusa al decimo posto in campionato per i lariani. La squadra guidata dall’ex centrocampista si è imposta come una delle più grandi sorprese nella seconda metà di stagione.

Il club lariano, guidato dal manager indonesiano Mirwan Suwarso, vuole continuare a stupire in Serie A e sta costruendo una squadra di livello per Cesc Fabregas. La grande ambizione del club è stata dimostrata anche dal rifiuto del tecnico catalano alla chiamata dell’Inter per il post Inzaghi.

I biancoblù hanno espresso un ottimo calcio nella seconda parte della scorsa stagione, frutto di un mix di calciatori d’esperienza e giovani talenti esplosi in riva al lago di Como. La scorsa stagione il club ha speso circa 100 milioni di euro per attrezzare l’organico a disposizione di Fabregas ed in queste settimane la musica non è cambiata.

Gli ultimi due colpi messi a segno dal Como portano il nome di Jayden Addai e Nicolas Kuhn. Il primo arriva dall’Az Alkmarr per circa 14 milioni di euro, giovane attaccante classe 2005. Il secondo è stato acquistato dal Celtic per 19 milioni.

Como insaziabile, colpo dalla Juventus

Un altro segnale di quanto stia pianificando in grande il presidente asiatico alla guida del Como. Finora i lariani hanno speso circa 60 milioni di euro ed il calciomercato estivo è solo alle battute iniziali.

Un nuovo obiettivo nel mirino di Cesc Fabregas porta dritto alla Juventus di Igor Tudor. Anche la Vecchia Signora è molto attiva sul mercato e potrebbe esserci una grossa novità in uscita.

Dalla Juve al Como, suggestione Douglas Luiz

Per continuare a formare un dream team in vista della prossima stagione, il Como avrebbe messo nel mirino anche Douglas Luiz. Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, oltre alle sirene della Premier League, anche Fabregas si è mosso per il centrocampista bianconero.

Il club lariano sembra pronto ad accollarsi anche l’intero ingaggio dell’ex Aston Villa, che ha faticato molto nella sua prima stagione in Serie A.