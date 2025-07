“GATTUSO ASPETTAMI”: il 10 è tornato e vuole riprendersi l’Azzurro I Fine delle vacanze: “Serie A, eccomi di nuovo”

Appello a Gennaro Gattuso in vista dei prossimi impegni della Nazionale azzurra. Il numero 10 è tornato in Serie A e vuole un posto da protagonista.

Il nuovo corso dell’Italia porta il nome di Gennaro Gattuso in panchina. L’ex centrocampista, tra i protagonisti del Mondiale vinto nel 2006, ha preso il posto dell’esonerato Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è stato sollevato dai vertici federali dopo il pessimo debutto nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, in programma nell’estate del 2026 tra gli Stati Uniti, il Messico ed il Canada.

L’Italia non ha partecipato alle ultime due edizioni dei Mondiali e la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia ha da subito complicato il cammino degli azzurri nel girone.

Dopo il nuovo ribaltone in panchina le speranze della federazione sono tutte affidate al lavoro di Gennaro Gattuso, che esordirà a settembre con nuove gare del gruppo di qualificazione al Mondiale.

In attesa del debutto dell’ex Milan si accende il casting intorno alle possibili convocazioni. Non sono escluse novità rispetto alle ultime scelte di Luciano Spalletti in azzurro. Gattuso in Serie A ha già lavorato con Milan e Napoli, dopo le esperienze in giro per l’Europa, da Valencia a Marsiglia per finire a Spalato.

“Voglio riconquistare la Nazionale”: il 10 avverte Gattuso

E nel pieno della pausa estiva, mentre decolla il calciomercato per le squadre di Serie A, arriva una candidatura pubblica al ritorno in azzurro.

Stiamo parlando delle parole di Lorenzo Insigne, ex Napoli che è da poco tornato in Italia dopo tre anni in MLS al Toronto. La parentesi nordamericana del classe ’91 si chiude con un anno di anticipo rispetto al contratto sottoscritto in precedenza.

Insigne punta l’azzurro: le parole dell’ex Napoli

Ancora non si sa quale sarà la prossima destinazione di Lorenzo Insigne, con rumors che lo vedono nel radar della Lazio di Maurizio Sarri. Quello che è certo è che l’attaccante ha ancora voglia di stupire in Italia, puntando anche al ritorno in Nazionale.

Ecco le parole del calciatore dopo il rientro in patria: “Il Mondiale è uno dei miei obiettivi. È tanto che non indosso la maglia della Nazionale e spero di tornare ad indossarla presto. Ora però devo concentrarmi sulla mia prossima avventura.”