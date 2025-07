Dumfries, che scippo: INTER NEI GUAI, se ne va pure lui I Marotta frena, ma c’è la CLAUSOLA, e soprattutto c’è LUI a volerlo titolare

Scoppia la grana Denzel Dumfries in casa Inter. Marotta ostacola la cessione del laterale, ma la clausola e la tentazione in panchina possono stravolgere tutti i piani.

È reduce dalla sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo, ma il futuro di Denzel Dumfries resta un’incognita in casa Inter. Il laterale olandese ha raccolto 47 presenze stagionali con i nerazzurri, timbrando il cartellino in undici occasioni. Ha da poco compiuto 29 anni ed il suo contratto con la Beneamata è in scadenza nel 2028.

I nerazzurri hanno salutato Simone Inzaghi dopo la disfatta in finale di Champions League contro il PSG. La sconfitta per 5-0 arrivata a Monaco di Baviera ha portato al tormentato addio tra il club guidato da Giuseppe Marotta ed il tecnico piacentino.

Il laterale olandese è sempre stato al centro del progetto dell’allenatore ex Lazio, basti pensare che nelle ultime 4 stagioni ha collezionato 179 presenze. Ma il perno della corsia di destra interista potrebbe lasciare Appiano Gentile nelle prossime settimane.

Ad incidere sul futuro dell’ex PSV è innanzitutto la clausola rescissoria. Fino al 15 luglio il terzino può liberarsi dai nerazzurri per la cifra di 25 milioni di euro. Cifra decisamente non proibitiva per tanti grandi club in Europa.

Scippo Dumfries, la clausola fa tremare l’Inter

E proprio i top club del vecchio continente stanno seguendo con interesse l’evoluzione della vicenda legata al laterale olandese.

In primis c’è stato il Barcellona, che ora sembra defilarsi per difficoltà economiche in questa fase di calciomercato estivo.

Guardiola piomba su Dumfries: Inter avvisata

Più di recente è emersa la corte del Manchester City di Pep Guardiola. Il club inglese, come sottolineato da Sport Mediaset, è a caccia di un titolare sulla corsia di destra. Dopo l’addio di Kyle Walker, che ha firmato con il Burnley dopo il prestito al Milan, il casting sulla corsia si accende in casa Citizens.

I 25 milioni della clausola non sono certo un problema per il ricco club britannico. Piuttosto Dumfries rappresenterebbe un’occasione di mercato low cost per regalare un nuovo rinforzo top a Pep Guardiola. In caso di fumata bianca l’Inter deve correre ai ripari sulla corsia di destra. Come erede dell’olandese potrebbe arrivare Dodò dalla Fiorentina, la palla passa ai britannici in questa settimana.