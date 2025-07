Allegri ‘INCENDIA IL DIAVOLO”: altro che allarme, è flirt I “Ragazzo straordinario, ma…”

Max Allegri accende la nuova stagione rossonera, iniziata ieri a Milanello. Ecco le parole del nuovo allenatore del Milan in conferenza stampa.

Nella prima mattinata di lunedì è ufficialmente partita la nuova stagione del Milan. I rossoneri si affidano al ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, affiancato da Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo. L’obiettivo della dirigenza del Diavolo è di cancellare in fretta la scorsa stagione, chiusa all’ottavo posto in campionato.

Dodici mesi fa i rossoneri affidarono la panchina a Paulo Fonseca, poi esonerato dopo la prima metà della stagione scorsa. L’arrivo del connazionale Sergio Conceicao non ha migliorato le cose, salvo la conquista della Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

In Champions League i rossoneri vennero eliminati dal Feyenoord dopo la fase campionato, mentre in Coppa Italia è arrivata la sconfitta in finale per mano del Bologna. Per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano la società rossonera ha richiamato Max Allegri dopo 11 anni.

Il tecnico livornese ha dato il via ieri alla nuova stagione, accogliendo i calciatori e presentandosi in conferenza stampa. Nel pomeriggio poi è andato in scena un allenamento aperto per i tifosi, prima della cena a Milanello con tutto il gruppo squadra.

Allegri ‘incendia’ il mercato del Milan

Il nuovo tecnico rossonero in conferenza stampa ha toccato molti punti caldi del calciomercato del Milan. L’allenatore ex Juventus ha fissato nel ritorno in Champions League l’obiettivo stagionale del suo secondo mandato con il Diavolo.

Appena prima che il tecnico iniziasse a rispondere alle domande della stampa a Milanello è suonato l’allarme anti-incendio.

A tutto Allegri: le parole in conferenza stampa

Il tecnico milanista ha ricordato l’esigenza che la squadra torni a ragionare come un blocco unico. Dopo aver elogiato le qualità della rosa rossonera l’allenatore si è lasciato andare sui temi più caldi del mercato. Allegri ha ufficializzato la cessione di Theo Hernandez: “Gli auguro le migliori fortune“, e confermato l’imminente arrivo di Luka Modric.

L’allenatore ha poi elogiato le qualità di Maignan e Leao, oltre a sottolineare l’importanza di Loftus Cheek nello scacchiere del centrocampo rossonero. Un passaggio poi sulla suggestione Dusan Vlahovic: “Dusan è un ragazzo straordinario, è un giocatore della Juve ma io l’ho visto arrivare dalla Fiorentina..“