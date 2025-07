Ricatto e corruzione: gravi accuse per Fabio Caressa | Denuncia, carcere e risarcimento danni

Scoppia una bufera intorno a Fabio Caressa. Piovono gravissime accuse sul celebre telecronista, si parla di ricatto e corruzione. Ecco i possibili risvolti legali.

Fabio Caressa è uno dei volti più riconoscibili ed amati dell’informazione sportiva in Italia. Voce storica delle telecronache in casa Sky ed anche conduttore televisivo di successo, al pari della moglie Benedetta Parodi. Di recente ha guidato il reality show ‘Money Road’, che ha conquistato critica e pubblico del piccolo schermo.

Il suo stile comunicativo lo ha fatto entrare di diritto nell’immaginario sportivo italiano. Da sempre ha avuto come spalla Beppe Bergomi, che svolge la funzione di commentatore tecnico nelle varie telecronache affrontate in carriera.

Impossibile dimenticare le loro telecronache in occasione dei Mondiali del 2006, vinti a Berlino dall’Italia di Marcello Lippi. Nell’occasione della semifinale vinta dagli azzurri contro i padroni di casa rimase indelebile il suo urlo finale: “Andiamo a Berlino, Beppe“.

Non ha disdegnato incursioni giornalistiche su temi lontani dal calcio e dallo sport in generale. Ha raccontato la quotidianità dei soldati italiani impegnati in Afghanistan ed affrontato il tema dell’immigrazione realizzando il reportage SOS Lampedusa.

Bufera Caressa, gravi accuse di ricatto e corruzione

La coppia Caressa – Bergomi di recente venne accusata di mancata imparzialità nel corso della telecronaca di Inter-Barcellona. Il giornalista sportivo ha respinto le critiche intorno ad una cronaca pro nerazzurri, evidenziando come l’andamento della gara abbia enfatizzato la cronaca in modo naturale.

Ma andando indietro nel tempo, c’è stato un singolare episodio che ha visto il giornalista sportivo perdere letteralmente le staffe. Tutto nasce da uno scherzo messo in atto dalla figlia di Caressa con la trasmissione televisiva Le Iene.

Le Iene fanno impazzire Caressa: l’accusa della figlia

Da ‘Andiamo a Berlino‘ a ‘Vai in galera per questa cosa‘, Fabio Caressa è caduto nella trappola del programma Mediaset che ha orchestrato la gag con la figlia Matilde. La trasmissione ha fatto credere alla voce Sky che sua figlia avesse registrato una sua professoressa in atteggiamenti intimi con l’amante, ricattandola poi per un buon voto.

Il telecronista è andato su tutte le furie contro la propria figlia adolescente, parlando di danni materiali e morali e di una denuncia penale in arrivo. Alla fine, con lo scherzo svelato dalla protagonista, il giornalista ha tirato un sospiro di sollievo.