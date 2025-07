Prima vengo all’Inter, poi convinco Gattuso | Attacco completo per Chivu: arriva un bomber italiano

L’Inter ha deciso di ricostruire il suo attacco. Dopo l’arrivo del francese Bonny i dirigenti nerazzurri puntano su un giovane bomber italiano

Un attacco nuovo di zecca, possibilmente molto più giovane e di prospettiva rispetto a quello della scorsa stagione. Nel processo di graduale ma non rinviabile ricostruzione dell’organico deciso da dirigenza e proprietà, l’Inter vuole iniziare dal reparto offensivo.

Il presidente Beppe Marotta avverte la necessità di ringiovanire una rosa arrivata spremuta e senza energie nella parte finale e decisiva della stagione. Uno svecchiamento anche se parziale in vista della prossima stagione è necessario.

I tre acquisti messi a segno finora – Sucic, Luis Henrique e Bonny – vanno proprio in questa direzione: si tratta infatti di tre giocatori ampiamente sotto i 25 anni di età. E il processo di rinno0vamento è solo all’inizio.

Sempre per ciò che riguarda l’attacco l’acquisto dell’ex gioiello del Parma non sarà l’unica operazione che l’Inter intende definire da qui alla conclusione del mercato estivo. Sul taccuino di Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio sono segnati altri profili di grande interesse.

Inter, Bonny non è l’unico acquisto

Uno degli obiettivi più o meno dichiarati del club nerazzurro è il centravanti dell’Udinese Lorenzo Lucca messosi in grande evidenza durante lo scorso campionato. La richiesta dei friulani ha spaventato Marotta: 40 milioni di euro sono considerati troppi.

Di qui l’idea di virare su un altro profilo, anch’esso in rampa di lancio ma dai costi più contenuti e dunque accessibili. Nei prossimi giorni Marotta e Ausilio daranno l’assalto, forse già decisivo, ad un giovane centravanti esploso lo scorso anno nelle file del Cagliari.

Inter, si chiude a breve: il prezzo è quello giusto

Stiamo parlando di Roberto Piccoli, 24/enne bergamasco doc cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta che nello scorso campionato ha messo a segno 10 gol e offerto un contributo decisivo alla permanenza del Cagliari nella massima serie. Piccoli ha una valutazione di mercato molto vicina ai 20 milioni di euro, una cifra che l’Inter è disposta a spendere per l’ex talento dell’Atalanta.

Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena il contatto decisivo tra le due società. È opportuno in tal senso ricordare come il club sardo abbia da pochi giorni riscattato Piccoli a titolo definitivo versando nelle casse dell’Atalanta 11,5 milioni di euro. Ora la trattativa può iniziare ufficialmente.