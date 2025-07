O mi accontentate o me ne vado: Hamilton sbatte la porta a Maranello | Ha una richiesta assurda

Mentre il Mondiale di Formula Uno è sempre più una corsa tutta interna alla McLaren, la Ferrari rischia seriamente di perdere Lewis Hamilton

Un’altra prova da dimenticare per la Ferrari. La SF-25, nonostante qualche timido miglioramento fatto registrare soprattutto nelle qualifiche e ottenuto grazie agli aggiornamenti portati a Silverstone, in gara è stata nuovamente surclassata dalla concorrenza.

La McLaren continua a dominare in lungo e in largo un mondiale di Formula Uno ormai ridottosi a un duello interno alla scuderia anglosassone: sarà uno tra Oscar Piastri e Lando Norris a fregiarsi del titolo piloti.

Con ogni probabilità dovremo attendere l’ultima gara per conoscere il nome dell’erede di Max Verstappen, il quale nonostante la sua smisurata classe non riesce più con la sua Red Bull a tenere il passo della monoposto di Woking.

Mentre gli appassionati si godono la sfida tra Piastri e Norris l’umore in casa Ferrari è di colore plumbeo. Alla scarsa competitività della monoposto si aggiunge un clima di tensione sempre più pesante, tra piloti a cui saltano i nervi e uno staff tecnico che pare fuori controllo.

Ferrari, la rabbia di Hamilton: così non si può andare avanti

Mentre Charles Leclerc si è auto insultato dopo le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna ed Hamilton continuava a scuotere la testa per la mancanza di competitività della vettura, il team principal Frederic Vasseur ha scaricato sui piloti le responsabilità per la mancata conquista della pole position. Un’atmosfera che a Maranello si fatica sempre di più a gestire e le cui conseguenze sono del tutto imprevedibili.

Arrivati a questo punto nulla può essere escluso a priori, neanche un eventuale addio di Hamilton a fine stagione. Proprio a proposito del pilota inglese stando a quanto riportato da Motorsport.com Italia il team di Maranello nel secondo filming day della stagione che secondo sempre la medesima testata sarà celebrato il prossimo 16 luglio, proverà anche i freni su espressa richiesta di Hamilton, dal momento che il 7 volte campione del mondo ha faticato con i freni Brembo rispetto ai Carbon.

Hamilton via a fine stagione? Ecco il motivo

Da Leclerc viceversa pare non sia arrivata alcuna richiesta in tal senso, dal momento che il monegasco possiede già un buon feeling con l’apparato frenante. Per chi non lo sapesse prima dell’inizio del campionato i team sfruttano due eventi promozionali meglio noti come filming day, concessi dal regolamento per effettuare delle riprese utili per le attività degli sponsor.

Per quanto sulla carta questi eventi debbano essere utilizzati solo ed esclusivamente per fini di marketing, per le scuderie si tratta di un’occasione per verificare che tutti i sistemi presenti sulla vettura siano in ordine.