Mondiale per Club, il Paris Saint Germain spazza via il Real: ora una super finale contro il Chelsea

PSG in finale al Mondiale per Club - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Il PSG campione d’Europa si candida a diventare anche campione del mondo. Straordinaria prova di forza contro il Real di Xabi Alonso

Una gioiosa, perfetta e inarrestabile macchina da guerra. È il momento del Paris Saint Germain che dopo aver conquistato la Champions League travolgendo l’Inter nella finale di Monaco sogna di centrare una storica accoppiata.

Lo squadrone di Luis Enrique ha offerto contro il Real Madrid nella semifinale del primo Mondiale per Club l’ennesima prova di forza di una stagione memorabile regalando spettacolo e gol in quantità industriali.

Il 4-0 a favore di Bleus parigini non ammette repliche: Kvaratskhelia e compagni hanno dominato in lungo e in largo realizzando tre gol in meno di mezz’ora e sfiorandone altrettanti. Per le merengues di Xabi Alonso non c’è stato niente da fare.

Il mattatore della gara è stato una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Il regista spagnolo oltre a firmare una splendida doppietta ha fornito una prova di altissimo livello.

Mondiale per Club, domenica la finale contro il Chelsea

Gli altri due gol che hanno reso ancora più corpose le dimensioni della vittoria dei parigini sono stati messi a segno dall’attaccante francese Ousmane Dembélé e dal centravanti portoghese Goncalo Ramos.

Al termine della gara il tecnico del PSG Luis Enrique ha espresso tutta la sua enorme soddisfazione sia per il risultato che per le modalità con cui questo si è concretizzato. L’ultimo ostacolo che si frappone tra il Paris Saint Germain e la conquista del Mondiale per Club è il Chelsea di Enzo Maresca.

Finale da urlo domenica, il Chelsea sogna lo sgambetto al PSG

Di grande rilievo è la crescita della squadra londinese che sotto la guida di un tecnico preparato e ambizioso come Maresca è tornato ai vertici de calcio inglese e internazionale. I risultati ottenuti dai Blues in questa stagione sono eloquenti: 4/ posto in Premier League che è valso la qualificazione in Champions League, la conquista della Conference League e adesso la finale del Mondiale per Club.

Una crescita importante e rapidissima che legittima le ambizioni di vittoria del team londinese. Ma per battere questo Paris Saint Germain il Chelsea dovrà sfoderare una prestazione mai vista finora e compiere un’impresa con la I maiuscola. Di certo ci attende una finale di altissimo livello tecnico, lo spettacolo è garantito.