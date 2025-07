Juve, Vlahovic zero accordi, PARAMETRO ZERO I Vicolo cieco: a meno che non lo chiama lui…

Prosegue il braccio di ferro tra la Juventus e Vlahovic. Il centravanti serbo sta seriamente pensando di andarsene nel 2026 a parametro zero

Ogni tentativo di arrivare a una qualsivoglia intesa finisce per naufragare miseramente. I rapporti tra la Juventus e Dusan Vlahovic sono ormai ridotti ai minimi termini e neanche il nuovo direttore generale Damien Comolli è riuscito a trovare finora una via d’uscita.

Il centravanti serbo arrivato in bianconero a gennaio del 2022 per una cifra monstre di 75 milioni di euro sembra a tutti gli effetti un separato in casa, in particolare dopo aver rifiutato le proposte di rinnovo di contratto, in scadenza a giugno del 2026.

Non è un caso che con il passare dei giorni stia prendendo sempre più corpo l’ipotesi che l’ex Fiorentina possa lasciare Torino a parametro zero. Un’opzione quanto mai concreta che dalle parti della Continassa sperano comunque di scongiurare.

In uno scenario del genere, ad un solo anno dalla scadenza del contratto, è scontato che siano il giocatore e il suo entourage ad avere il coltello dalla parte del manico in qualsiasi tipo di trattativa.

Vlahovic, la decisione è definitiva: c’è solo una speranza

Il prossimo anno Vlahovic compirà 26 anni, dunque ancora molto giovane e in grado di attirare l’interesse di molti club di primissima fascia. La Juventus ha solo una speranza di poter cedere il giocatore durante questa sessione estiva, che si materializzi all’improvviso l’offerta di un grande estimatore del centravanti serbo.

La squadra che in effetti ha inserito Vlahovic tra i suoi principali obiettivi di mercato è il Milan, alla ricerca di un centravanti di alto profilo intorno al quale costruire una squadra in grado di tornare ai vertici del calcio italiano.

Juventus, la cessione di Vlahovic è possibile

Nel corso della sua prima conferenza stampa da neo allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha tessuto le lodi sperticate dell’ex centravanti viola: “Dusan è un ragazzo straordinario. Se mi piacerebbe averlo qui a Milano? Vedremo cosa succederà”.

Dichiarazioni esplicite che non hanno bisogno di interpretazioni di sorta. Il dado è tratto, il Milan e Allegri vogliono Vlahovic e di certo faranno di tutto per acquistarlo entro la fine del mercato estivo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani la Juventus potrebbe accontentarsi di 25 milioni di euro per il suo cartellino. In fondo, meglio poco di niente.