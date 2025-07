Il Milan, la Juve e uno scudetto da protagonista | La fidanzata lo spinse a doparsi: carriera macchiata

Le esperienze nel Milan e nella Juventus e uno scudetto vinto da trascinatore. La compagna lo ha spinto a doparsi, macchiata indelebilmente la carriera.

Tantissime maglie indossate in carriera, con i passaggi al Milan ed alla Juventus come apici e la conquista di uno scudetto da protagonista. Oltre sedici i club in cui ha militato, con le esperienze nelle due squadre di Genova ed anche un percorso importante nella Roma, oltre a due esperienze all’estero. Ma la carriera dell’attaccante ha anche un clamoroso retroscena che tira in ballo la positività al doping e la fidanzata dell’epoca.

Arrivato al Milan all’età di quattordici anni, l’esordio nel calcio professionistico giunge prima con la maglia della Triestina in C2, poi con il Treviso in Serie C. In seguito ad una stagione prolifica con i biancocelesti il Milan deciderà di riscattarne il cartellino, per poi girarlo nuovamente in prestito, stavolta all’Empoli in Serie A.

In toscana arriverà la prima rete nel massimo campionato italiano. L’inizio di carriera dell’attaccante sarà contraddistinto da un lungo girovagare in Italia, che lo ha visto vestire le casacche della Reggina e della Samdporia. Ma la consacrazione definitiva arriverà al Genoa.

Con la maglia del Grifone nella stagione 2007-08 arriveranno 19 gol in campionato. Uno score che gli varrà la chiamata in Nazionale ed il riscatto da parte del Milan. Altre due stagioni in rossonero, prima dell’esperienza alla Roma ed alla Juventus, con cui si laurea campione d’Italia nel 2012.

Milan, Juve e la positività al doping

Stiamo parlando di Marco Borriello, attaccante campano classe ’82, che ha appeso gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2018-19.

La carriera del calciatore, che oggi è diventato dirigente dell’Ibiza, è stata macchiata anche da un caso doping. Correva l’anno 2006 quando l’attaccante venne trovato positivo a due sostanze proibite: il prednisone ed il prednisolone.

Doping Borriello: l’annuncio clamoroso di Belen

La compagna dell’epoca dell’attaccante, Belen Rodriguez, dopo la positività del compagno si accollò le responsabilità dei risultati. La showgirl argentina dichiarò che il calciatore utilizzò una crema al cortisone per curare un’infezione vaginale.

La spiegazione del celebre volto televisivo non bastò ad evitargli una squalifica di tre mesi all’attaccante campano. Borriello tornerà poi in campo nel maggio del 2007.