Dal verde al giallorosso: “Datemi Rios e Wesley e non se ne parla più”: Gasperini fa la Roma ‘Seleçao”, Massara stringe i tempi

Il mercato della Roma sta per accendersi. Il ds Massara vuole chiudere due trattative importanti prima dell’inizio del ritiro precampionato

Dopo una serie di cessioni necessarie a snellire il monte ingaggi e a creare un budget da reinvestire in entrata, la Roma ha premuto il piede sull’acceleratore. Il direttore sportivo Ricky Massara sta cercando di stringere i tempi per regalare a Gian Piero Gasperini almeno due rinforzi di alto livello.

L’ex allenatore dell’Atalanta ha indicato soprattutto due priorità: un esterno destro titolare, un centrocampista di spessore da affiancare al nazionale francese Manu Koné e un attaccante in grado di potenziare il reparto offensivo.

Massara avrebbe avvertito Gasperini che a disposizione per la prima fase del ritiro precampionato da svolgere a Trigoria avrà solo due di questi profili: l’esterno e uno tra centrocampista e centravanti.

L’ex direttore sportivo del Milan ha aperto varie trattative per più potenziali candidati, tra i quali spiccano due giocatori che da tempo figurano sul taccuino di parecchi club del panorama internazionale.

Gasperini ha scelto i nuovi gioielli, la Roma lo vuole accontentare

Entrambi giocano in Brasile ma solo il primo veste la maglia verdeoro della Selecao: parliamo di Wesley Franca e Richard Rios, due autentici pezzi da novanta: il primo è l’esterno destro titolare del Flamengo, il secondo è il fulcro del centrocampo del Palmeiras e della Nazionale colombiana.

Sia Wesley che Rios piacciono a mezza Europa: solo in Italia sulle loro tracce si muovono società di primissima fascia come Inter e Juventus. Proprio per questo motivo la Roma però sta stringendo i tempi con l’obiettivo di bruciare la concorrenza e consegnare a Gasperini i primi due nuovi innesti.

Massara ‘on fire’, trattative caldissime

In queste ore il filo diretto tra Roma e il Brasile è continuo: Massara sta facendo i salti mortali pur di trovare un accordo con Flamengo e Palmeiras in tempi strettissimi, così da respingere e scoraggiare qualsiasi altro tentativo altrui.

Del resto sia Wesley che Rios sono i primi due nomi fatti da Gasperini per rinforzare la rosa della Roma: se l’ex allievo di Walter Sabatini riuscisse ad andare a dama farebbe la felicità del tecnico di Grugliasco, a dir poco entusiasta di cominciare questa nuova avventura professionale dopo nove anni favolosi trascorsi a Bergamo. Le trattative sono in una fase decisiva, attenzione alle prossime ore.