Mercato Serie A: ritorno a sorpresa per Mauro Icardi | Vuole vincere il tricolore

Si accende il calciomercato etivo della Serie A e torna di moda il nome di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è pronto a tornare a giocare in Italia.

Si può avvicinare sempre più la terza avventura in Serie A per Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in forza al Galatasaray ma tante voci lo indicano come futuro partente dalla squadra turca. L’attaccante classe ’93 è arrivato ad Istanbul nell’estate del 2022 in prestito dal PSG.

Un anno più tardi il Galatasaray lo ha acquistato a titolo definitivo. Sia nel primo sbarco, che nel successivo arrivo ad Istanbul, una folla festante lo ha acclamato. E l’attaccante ha ripagato a suon di gol e di grandi prestazioni l’amore del pubblico giallorosso. In Turchia sono arrivati tre titoli nazionali, oltre ad una Coppa ed una Supercoppa.

Nella stagione 2023-24, il bomber sudamericano ha conquistato anche il titolo di capocannoniere della Super Lig. La sua avventura questa stagione è stata però irrimediabilmente compromessa dalla rottura del crociato del ginocchio destro, che ancora lo costringe ai box.

Per il ritorno in campo è questione di settimane ma, alla soglia dei trentadue anni, l’attaccante dovrà essere abile a gestire i carichi di lavoro dopo la lunga inattività forzata.

Icardi torna in Serie A: missione scudetto

In ogni sessione di calciomercato le sirene del campionato italiano sono state accostate all’attaccante argentino. Mauro Icardi emerse nella Sampdoria, prima di consacrarsi definitivamente nell’Inter. Ed ora non è esclusa una terza parentesi in Serie A per il bomber di Rosario.

Tra le tante squadre a caccia di rinforzi offensivi di livello c’è anche il Milan, che ha ritrovato in panchina Massimiliano Allegri.

Colpo Icardi per Allegri: il punto sul Milan

La squadra rossonera ripartirà dal tecnico livornese, affiancato da Igli Tare come ds, dopo una stagione sottotono. Per il rilancio del Milan è prevista un’importante sessione di calciomercato estivo, che ha già portato tante novità in quel di Milanello.

Salutati Jovic ed Abraham il Diavolo è a caccia di rinforzi da affiancare alle prime scelte Rafa Leao e Santiago Gimenez. Il profilo di Mauro Icardi potrebbe dunque fare al caso della squadra di Allegri. Il club turco potrebbe lasciare partire il bomber per meno di 10 milioni di euro.