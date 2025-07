Me ne vado per soldi: Juventus gelata sul più bello | Comprato il biglietto per la Spagna

Un grande giocatore su cui la Juventus puntava molto ha scelto all’improvviso di lasciare Torino e l’Italia per trasferirsi in Spagna

La storia del calciomercato è piena zeppa di acquisti e cessioni a sorpresa, operazioni avviate e concluse in una manciata di ore. Trattative definite tanto rapidamente da sorprendere gli stessi dirigenti.

Uno dei club che ha più contribuito, se così vogliamo dire, a scrivere la storia del mercato estivo con tanti colpi ad effetto sia in entrata che in uscita è la Juventus, soprattutto quella della cosiddetta triade.

Roberto Bettega, Antonio Giraudo e Luciano Moggi hanno segnato il destino del club bianconero dal 1994 al 2006, fino all’estate in cui lo scandalo di Moggiopoli segnò la fine del loro ciclo dirigenziale.

Quella Juventus riusciva a comprare e a vendere riuscendo a restare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Una delle operazioni più eclatanti, proprio in uscita, fu la cessione peraltro non messa in preventivo di uno dei centravanti più forti del calcio italiano da trent’anni a questa parte.

Juventus, la decisione a sorpresa: non ci fu niente da fare

A luglio del 1997 il 24enne Christian Vieri, in quel momento giovane attaccante in ascesa ma non ancora diventato il titolare inamovibile della Nazionale italiana allenata da Cesare Maldini, fu venduto ufficialmente all’Atletico Madrid. La decisione era stata presa qualche giorno prima nel corso di una riunione tanto breve quanto chiarificatrice. Sia il management bianconero che l’agente provarono in tutti i modi infatti a farlo desistere dalla sua intenzione.

L’offerta dei biancorossi madrileni però era troppo alta per poter essere rifiutata e alla fine Vieri confermò il ‘sì già pronunciato all’Atletico Madrid. Il bomber rimase in Spagna una sola stagione sufficiente a realizzare 24 gol e a conquistare il titolo di capocannoniere in Liga e il posto da titolare in azzurro.

O Spagna o niente, ma solo per una stagione

Durante l’estate del 1998, dunque appena un anno dopo, il centravanti della Nazionale italiana compì un altro dei suoi tanti colpi di teatro comunicando all’allora presidente dei Colchoneros Jesus Gill la ferma intenzione di tornare in Italia.

Il patron dell’Atletico fece di tutto per convincerlo a restare in Spagna ma ogni tentativo andò a vuoto: ad approfittare della situazione con uno dei suoi portentosi blitz di mercato fu la Lazio di Sergio Cragnotti che acquistò Vieri per oltre 45 miliardi delle vecchie lire.. Ma questa è un’altra storia…