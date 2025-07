Il Palermo, la Lazio e un cognome ingombrante: la droga lo ha ridotto all’osso | Oggi vive per strada

Una carriera importante, che però non lo ha visto esplodere ai massimi livelli: poi la droga lo ha mandato in rovina. Oggi vive in mezzo alla strada.

Il mondo del calcio, spesso percepito come un regno di gloria e ricchezza, nasconde talvolta storie di caduta e rovina. Nonostante fama e denaro, alcuni calciatori hanno visto la loro carriera e la loro vita distrutte dall’abuso di droghe. È una spirale pericolosa, che non risparmia nessuno, indipendentemente dal talento o dal successo raggiunto.

Un esempio emblematico è quello di Diego Armando Maradona. Genio indiscusso in campo, fuori dal rettangolo verde ha lottato per anni contro la dipendenza dalla cocaina. Questa battaglia lo ha segnato profondamente, influenzando la sua salute e la sua immagine pubblica, nonostante il suo status di leggenda. Ma Maradona non è l’unico. Molti altri, meno noti al grande pubblico ma con carriere promettenti, hanno visto i loro sogni infrangersi.

La pressione, la gestione di un successo improvviso, o semplicemente la fragilità personale, possono spingere verso scelte sbagliate. La droga offre una via di fuga illusoria, che alla fine presenta sempre un conto salatissimo: perdita del contratto, problemi di salute, isolamento sociale e, in molti casi, la totale rovina economica.

Una carriera che era partita bene

Un inizio nelle giovanili del Palermo, poi qualche esperienza minore, fino a che la Lazio decide di puntare su di lui. Nella Capitale però non sfonderà mai. E da lì la sua carriera inizia a decadere, fino al ritiro arrivato all’età di soli 31 anni.

E’ questa la storia calcistica di Antonio Maurizio Schillaci, cugino del grande Totò, eroe di Italia 90, che ha provato a diventare grande anche lui nel mondo del pallone, non riuscendoci però completamente. Il problema però è che dopo aver appeso le scarpe al chiodo, le cose per lui sono totalmente precipitate.

Ha bruciato tutto per colpa della droga

Nonostante avesse guadagnato diversi soldi in carriera, il cugino d’arte ha bruciato tutti i suoi risparmi: colpa della droga, e di una dipendenza che lo ha tenuto schiavo e che lo ha ridotto malissimo.

Qualche tempo fa, si è detto infatti che Maurizio Schillaci vivesse in mezzo alla strada, nella stazione centrale di Palermo, e che chiedesse l’elemosina.