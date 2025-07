Il Milan riempie il carrello a Firenze: spesa ghiotta per Allegri | Kean arriva in compagnia

Prende quota il mercato del Milan dopo le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez. Allegri guarda a Firenze per rinforzare l’organico

Il Milan si è già radunato agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha dunque scelto di tornare nel club in cui vinse nella stagione 2010-2011 il primo dei sei scudetti fin qui conquistati.

L’allenatore livornese ha detto ‘sì’ all’offerta formulata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, suo profondo estimatore da sempre. Non è un mistero che proprio Tare avesse compiuto un tentativo, non andato a buon fine, di portare Allegri alla Lazio qualche anno fa.

Per rilanciare un Milan reduce da una stagione più o meno fallimentare l’ex tecnico della Juventus ha chiesto alla dirigenza 4/5 rinforzi mirati e di qualità, giocatori in grado di accrescere il tasso tecnico della rosa.

L’obiettivo dichiarato del Milan è il ritorno immediato in Champions League, la competizione a cui un club come quello rossonero non può mancare. Con una sola partita a settimana da giocare, vista l’assenza dalle prossime coppe europee, il compito si presenta sulla carta un po’ meno complicato.

Allegri fa spesa a Firenze, intanto arriva un pupillo di Cairo

Per aumentare il budget da reinvestire sul mercato Igli Tare ha ceduto due pezzi da novanta come Tijjani Reijnders e Theo Hernandez che hanno portato nelle casse del Milan qualcosa come 95 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto necessari a soddisfare le richieste di Allegri.

Il primo tassello con cui Tare ha puntellato la rosa è il 24/enne centrocampista italiano Samuele Ricci, acquistato dal Torino per 25 milioni. Un colpo importante, visto che il giovane regista era stato espressamente richiesto da Allegri.

Milan, altri acquisti in arrivo dalla Fiorentina

Il mercato in entrata non è ovviamente finito qui: Allegri ha chiesto un altro centrocampista e un centravanti di spessore ed entrambi potrebbero arrivare da Firenze. Il bomber è Moise Kean, reduce da una stagione di altissimo livello e prima scelta del tecnico livornese.

L’altro obiettivo e punto di forza della Fiorentina nella scorsa stagione è Rolando Mandragora, 28enne jolly di centrocampo cresciuto nelle giovanili del Genoa e grande protagonista nella squadra di Raffaele Palladino. Le due trattative si preannunciano molto complesse, alla luce della logica e legittima resistenza opposta dai dirigenti viola. Sia Kean che Mandragora sono considerati titolari inamovibili e punti di riferimento per il prossimo anno.