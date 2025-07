Clamoroso Juve: salta all’ultimo l’arrivo del centrocampista | I tifosi si sono opposti davanti al centro sportivo

Il calciomercato è la storia di accordi presi e poi saltati, di acquisti a sorpresa e di clamorosi rifiuti causati dalla reazione dei tifosi

La Juventus si gode il primo colpo di questa sessione estiva di mercato e il primo grande successo del nuovo direttore generale Damien Comolli. L’ex presidente del Tolosa è riuscito a strappare a un’agguerrita concorrenza il bomber canadese Jonathan David.

Il forte attaccante canadese appena svincolatosi dal Lille può garantire un importante salto di qualità all’attacco bianconero. A quanto pare non sarà David l’unico acquisto di livello che i bianconeri metteranno a segno nel reparto offensivo.

Non è solo l’attacco il reparto che la dirigenza juventina cercherà di rinforzare a dovere. Anche il centrocampo necessita di un innesto di qualità al posto dello spento Douglas Luiz. L’ex brasiliano dell’Aston Villa può essere in tal senso una valida pedina di scambio.

Proprio in relazione alla linea mediana risale a qualche anno fa una trattativa a dir poco clamorosa che nonostante accordi presi e contratto a cui mancavano solo le firme dei diretti interessati saltò proprio sul filo di lana.

Juventus, la trattativa saltò in extremis: era tutto fatto

L’episodio risale all’estate di 17 anni fa, al mese di giugno del 2008. La dirigenza bianconera in quei giorni aveva trovato un accordo con l’Inter per il cartellino di Dejan Stankovic, centrocampista serbo all’epoca 30/enne e punto di forza dei nerazzurri campioni d’Italia.

Arrivato all’Inter dalla Lazio a gennaio del 2004 Stankovic era diventato in brevissimo tempo un pilastro inamovibile della squadra allenata all’epoca da Roberto Mancini nonché un idolo dei tifosi interisti. Ma dopo oltre quattro anni il serbo aveva accettato l’idea di cambiare aria.

Juventus, decisivo l’intervento dei tifosi

La trattativa tra Inter e Juventus sembrava definita, con l’accordo trovato sulla base di 15 milioni di euro e Stankovic pronto ad indossare la maglia bianconera. Ma proprio quando l’operazione era a un centimetro dalla chiusura i tifosi bianconeri insorsero impedendo di fatto che si concretizzasse.

I sostenitori juventini non avevano dimenticato quando proprio Stankovic qualche anno prima aveva espresso apertamente la sua antipatia, per non dire una vera e propria avversione, nei confronti del club bianconero. Le proteste reiterate dei tifosi fecero sì alla fine che l’affare non andasse in porto: Stankovic è rimasto all’Inter dove nel 2010 conquistò il Triplete sotto la guida di José Mourinho.