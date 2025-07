Chelsea in finale al Mondiale per club: 2-0 al Fluminense con un super Joao Pedro | Attesa per Real-PSG

Troppo Chelsea per il Fluminense nella semifinale del Mondiale per club. Blues che vincono per 2-0 grazie alla doppietta dell’ex Joao Pedro. In finale una tra PSG e Real Madrid.

Finisce in semifinale il sogno del Fluminense al Mondiale per club. L’unica squadra non europea rimasta nella competizione si arrende al Chelsea di Maresca. I Blues attendono di conoscere la sfidante per la finale di domenica prossima, stasera scenderanno in campo PSG e Real Madrid per la seconda semifinale.

Non sono mancate emozioni a East Rutherforf, in New Jersey. Caldo ed umidità hanno inciso molto sulla prestazione dei calciatori ed anche sulle scelte dei due tecnici. Basti pensare che Renato Portaluppi, allenatore del Fluminense, ha esaurito i cinque cambi poco dopo l’ora di gioco.

L’avvio della sfida è a ritmi blandi, complici anche le condizioni climatiche. Ma è il Chelsea a condurre gli attacchi più pericolosi della gara, che culminano con la rete del vantaggio messa a segno da Joao Pedro. L’attaccante brasiliano, ex Fluminense, ha agganciato la palla da limite dell’area e lasciato partire un destro a giro che non ha lasciato scampo a Fabio.

I brasiliani cercano subito il pareggio ma il Chelsea riesce a chiudere quasi tutti gli spazi in difesa. L’occasione più grande per il Fluminense arriva al 25esimo minuto di gioco. Dopo una bella triangolazione Cano si trova davanti al portiere dei Blues, ma è Cucurella a salvare i suoi con un prezioso intervento sulla linea di porta.

La doppia legge dell’ex: Chelsea in finale

A dieci minuti dall’intervallo un nuovo episodio spartiacque della semifinale Mondiale. L’arbitro concede un calcio di rigore ai brasiliani per fallo di mano di Chalobah. Rigore poi revocato in seguito al controllo al VAR.

Il direttore di gara ha giudicato consono al regolamento il movimento del braccio del difensore inglese, alimentando le proteste degli avversari.

Joao Pedro non perdona

La seconda frazione di gioco segue il copione della prima. I brasiliani tentano il tutto per tutto alla ricerca del pareggio e concedono inevitabili spazi dietro. Dopo un’occasione sciupata dal Fluminense, è ancora Joao Pedro a raddoppiare per i Blues.

L’ex raccoglie palla sulla trequarti e con una sassata non concede scampo al portiere brasiliano. Maresca vola in finale, dove attenderà una tra PSG e Real Madrid, impegnate stasera nel penultimo atto della competizione.