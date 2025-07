Calcolo delle fatture alla Pinetina: il totale è un miliardo e mezzo di euro | Marotta a telefono con Oaktree

Calcolo delle fatture in casa Inter e somma totale di un miliardo e mezzo di euro. Comunicazione lampo di Marotta con Oaktree.

Nel bel mezzo del Mondiale per Club, dove l’Inter ha conquistato il primo posto nel girone e gli ottavi, i riflettori si sono spostati anche sulla situazione finanziaria del club. In seguito all’inchiesta portata avanti dalla trasmissione Report, è emerso come i debiti del club nerazzurro potrebbero impedire importanti investimenti, come la costruzione del nuovo stadio.

Lato Inter non è arrivata alcuna risposta ufficiale, con le attenzioni della società divise tra campo e calciomercato estivo. Le prime tre gare sotto la guida di Christian Chivu si sono concluse con un pareggio e due vittorie. Risultati che hanno consegnato alla Beneamata la vetta del gruppo G della competizione che si sta svolgendo negli Stati Uniti.

I nerazzurri agli ottavi di finale incontreranno i brasiliani della Fluminense, mentre lo spauracchio del tabellone è rappresentato dal Manchester City. La squadra guidata da Pep Guardiola ha liquidato la Juventus con un roboante 5-2, e si candida come una delle favorite alla vittoria finale.

Per quel che riguarda il calciomercato interista, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite, sono giornate decisive per risolvere molte questioni calde. Il nome più vicino alla firma è quello della punta Bonny, che ha già lavorato con Chivu a Parma.

Fatture per 1 miliardo e mezzo in casa Inter

La squadra nerazzurra dopo aver chiuso il rinforzo offensivo potrebbe concentrarsi in mezzo al campo. La permanenza di Hakan Calhanoglu non è così scontata, ed in caso di addio sarà necessario correre ai ripari a stretto giro di posta.

Non mancano insomma i nodi da sciogliere per Giuseppe Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra. L’obiettivo dell’Inter è di rialzare al più presto la testa dopo una stagione che l’ha vista senza alcun titolo in bacheca.

Cessioni Inter: 1 miliardo e mezzo di entrate

In attesa dei nuovi movimenti sul mercato estivo ha fatto discutere il web il report, diffuso da Transfermarkt.it sullo storico delle cessioni dei club calcistici negli ultimi 25 anni.

L’Inter dal 2001 ad oggi ha incassato circa 1 miliardo e mezzo di euro. L’unica italiana a precedere i nerazzurri è la Juventus, che ha incassato 1 miliardo ed 800 mila euro dalle cessioni negli ultimi cinque lustri.