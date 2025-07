Napoli, Conte vola con le nuove ali: Noa Lang c’è, assalto a Ndoye

Aurelio De Laurentiis sta mantenendo le promessa fatte ad Antonio Conte. Il Napoli sta realizzando un mercato degno di una grande squadra

Quando Aurelio De Laurentiis ha incontrato Antonio Conte in piena ubriacatura per lo scudetto appena conquistato era certo di poter convincere il tecnico salentino a rimanere a Napoli e a respingere il pressante corteggiamento della Juventus.

Il patron azzurro aveva con sé parecchi assi nella manica da calare, un piano di rafforzamento della squadra da far strabuzzare gli occhi all’ex CT della Nazionale italiana. Tanto che dopo un serrato confronto di qualche ora De Laurentiis ha ottenuto il tanto desiderato ‘sì’ di Conte.

Le promesse fatte in quel serrato vertice di fine maggio sono già state mantenute, almeno in parte. Il primo colpo a effetto è stato lo svincolato Kevin De Bruyne che ha accettato l’offerta dei campioni d’Italia dopo dieci anni trascorsi tra le file del Manchester City.

Qualche ora fa un’altra trattativa di spessore è andata a buon fine: dal PSV Eindhoven il ds azzurro Giovanni Manna ha acquistato l’attaccante esterno Noa Lang, autore di prestazioni di altissimo livello nella scorsa edizione della Champions League.

Napoli, tre colpi in canna: Conte pazzo di gioia

Lang non sarà l’unico olandese ad indossare la maglia del Napoli nella prossima stagione: è infatti a un passo l’acquisto di Sam Beukema, difensore centrale e pilastro inamovibile del Bologna fresco vincitore della Coppa Italia.

L’ultima offerta degli azzurri ai felsinei è di 30 milioni di euro cash più 2 di bonus, una proposta decisamente in linea con questo mercato e con il valore del calciatore. La ricca campagna acquisti dei campioni d’Italia però non finisce qui, il prossimo acquisto è un pallino di Antonio Conte e anche lui gioca nel capoluogo emiliano.

Conte ha deciso, Ndoye a tutti i costi

Dan Ndoye, 24enne attaccante della Nazionale svizzera, è il giocatore che nei piani del tecnico leccese dovrebbe consentire al Napoli di compiere l’ultimo e decisivo salto di qualità. Per lui però il Bologna chiede una cifra non inferiore ai 45/50 milioni di euro.

Per strapparlo al club rossoblù il Napoli deve prima realizzare un incasso importante e tutte le strade portano a Victor Osimhen, per il quale il Galatasaray ha avanzato una prima offerta di 60 milioni di euro. Proposta ovviamente respinta, ma la sensazione di tutti è che a fronte di un rilancio importante, pari a 65/68 milioni più bonus, la trattativa potrebbe chiudersi in pochi minuti. A quel punto partirebbe l’assalto decisivo a Ndoye. Conte si lecca i baffi.