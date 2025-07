Litmanen coinvolto in un’esplosione: gravi danni al volto | Rischia di perdere un occhio

Ha del clamoroso l’incidente capitato a Jari Litmanen. Il più noto calciatore finlandese di tutti i tempi è rimasto coinvolto un’esplosione.

Scegliere il calciatore più forte della storia nazionale quasi sempre scatena divisioni e dibattiti. Sono rari i casi di talenti così evidenti da tracciare un solco con il resto della concorrenza, ed uno di questi ci porta in Finlandia. Jari Litmanen è considerato all’unanimità il più grande di sempre nello stato nordico.

La sua carriera calcistica ha avuto una durata fuori dal comune, partendo in patria nelle file del Reipas Lahti e nell’HJK Helsinki. Esplose in seguito nell’Ajax, dove vincerà la Champions League nel 1995. Con i lancieri arriveranno anche 4 scudetti, oltre a tre Coppe nazionali ed altrettante Supercoppe.

Dopo sette stagioni ad Amsterdam si trasferirà al Barcellona, ma una lunga serie di infortuni lo freneranno. Scenario simile si ripete al Liverpool, dove arriva con grandi aspettative, ma verrà nuovamente fermato dai guai fisici.

Dopo un altro passaggio all’Ajax tornerà a giocare in patria, accolto da eroe. In seguito un’esperienza nella seconda serie tedesca, prima del triennio in Svezia, al Malmo. Ha chiuso la sua intensa carriera, durata 24 anni nonostante i vari problemi fisici, militando nell’HJK Helsinki dove era sbocciato agli inizi degli anni ’90.

Gravi danni per Litmanen, la dinamica è assurda

Simbolo della Finlandia nel mondo calcistico, detiene a tutt’oggi il record di presenze con la propria nazionale. Il fantasista ha collezionato 137 gare con la maglia della nazionale nordica. Il centrocampista ha siglato anche 32 reti con la sua nazionale.

Nella sua lunga carriera non sono mancati i guai fisici, ma c’è stato anche un episodio che ha del clamoroso che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco.

Una lattina di Coca Cola mette Ko Litmanen

Il calciatore finlandese, quando militava nel Malmo, subì un grave infortunio all’occhio. Tutto accadde per colpa di una lattina di Coca Cola, esplosa in faccia al calciatore. Dopo l’apertura della bevanda la linguetta schizzo in pieno volto a Litmanen, procurandogli un occhio nero.

Era il 2008 ed il talento finlandese era in procinto di trasferirsi al Fulham, ma saltò completamente la stagione con i Cottaggers anche per questo assurdo infortunio.