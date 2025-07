Ho voglia di tornare nel mondo del calcio: Baggio si rimette in gioco | Accettato incarico di prestigio

Clamorosa svolta per quanto riguarda Roberto Baggio, deciso a tornare attivo nel mondo del calcio: ha già accettato un incarico di grande prestigio.

Roberto Baggio è stato molto più di un semplice calciatore per l’Italia. Il “Divin Codino” ha incarnato un’intera epoca, diventando un’icona amata da tutti, non solo dagli appassionati di calcio. Con la sua classe cristallina, i dribbling ubriacanti e i gol indimenticabili, Baggio ha incantato milioni di persone. Ha saputo unire tecnica sopraffina e fantasia pura, caratteristiche che lo hanno reso unico nel suo genere.

La sua carriera è stata un susseguirsi di momenti esaltanti e, purtroppo, anche di grandi delusioni, come il rigore sbagliato nella finale dei Mondiali del 1994. Ma anche in quei momenti difficili, ha mostrato una dignità e una forza d’animo che lo hanno reso ancora più umano e vicino alla gente.

Baggio ha rappresentato la bellezza e l’imprevedibilità del calcio, la capacità di sognare e di emozionarsi. Per molti, è stato il simbolo di un calcio romantico, fatto di giocate geniali e di pura passione. Il suo lascito va oltre i trofei vinti; è l’affetto sconfinato di una nazione intera che lo ricorda come uno dei più grandi, un vero poeta del pallone.

Baggio pronto a tornare attivo nel calcio

Dopo il ritiro Baggio è tornato a lavorare in altri ruoli nel mondo del calcio, ma le cose non sono andate come previsto. Di conseguenza il Divin Codino si è a poco a poco dileguato, quasi a sparire dalla circolazione.

Nel corso degli ultimi tempi però il pallone d’oro è tornato molto visibile, tra eventi sportivi e non solo. Un indizio che secondo alcuni vorrebbe significare la sua volontà di tornare operativo nel calcio italiano. E secondo i rumors per lui sarebbe arrivata già la prima grande chiamata.

Proposto importante incarico al Divin Codino

Nel caso in cui Baggio desse davvero l’ok per rimettersi in gioco nel mondo del calcio, qualcuno ha ipotizzato la possibile chiamata di Pep Guardiola.

I due sono grandi amici, e il tecnico catalano di sicuro lo vorrebbe con se nel suo staff. Solo idee per adesso, chissà però che queste non si trasformino in qualcosa di più.