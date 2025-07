Forte, giovane e italiano: la Juventus prende il nuovo Buffon | Porta al sicuro per 15 anni

La Juve è pronta a prendere il nuovo Buffon, per mettere al sicuro i pali per i prossimi 15 anni. Vediamo chi è il giocatore in questione.

Gianluigi Buffon, per molti il miglior portiere della storia del calcio, è una leggenda vivente che ha segnato un’epoca. Il campione del mondo del 2006 ha iniziato la sua carriera al Parma, ma è con la Juventus che ha scritto le pagine più importanti del suo straordinario percorso. Dal 2001 al 2018, e poi di nuovo dal 2019 al 2021, Buffon ha difeso la porta bianconera con una costanza e una classe raramente viste nel mondo del calcio.

Con la Juventus ha vinto numerosi Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe, diventando un simbolo di fedeltà, professionalità e amore per la maglia. Anche nei momenti più difficili, come la retrocessione in Serie B nel 2006, Buffon ha scelto di restare, consolidando ancora di più il legame con i tifosi.

Oltre a ciò poi con la sua presenza in squadra, la Vecchia Signora non ha praticamente mai avuto problemi nel dover cercare un altro portiere. Dopo il suo addio però in casa juventina ci si è posta anche questa questione. In realtà fino ad oggi le cose sono andate piuttosto bene, con Szczesny prima e con Di Gregorio adesso. E’ pur vero però che ora i bianconeri sono sempre con le antenne dritte sul tema portieri.

Juve alla ricerca del nuovo Buffon

Nonostante al momento i pali della Juve sono al sicuro con Michele Di Gregorio, la società è costantemente al lavoro per cercare di prendere un profilo giovane, forte ed italiano, che possa essere incoronato come l’erede naturale di Buffon, difendendo la porta juventina per anni.

E se fino a poco fa in casa bianconera non è stato trovato un giocatore di questo tipo, negli ultimi giorni una lampadina si è accesa nella testa della dirigenza.

Ecco il profilo individuato dalla società

Il portiere a cui la Juventus starebbe facendo un pensierino è Sebastiano Desplanches del Palermo, che ha spesso messo in mostra le sue qualità, e che è reduce da un grande Europeo con l’Under 21.

Il 22enne arriverebbe a Torino come vice Di Gregorio, visto che Perin sembra sul mercato, e proverebbe a crescere a poco a poco, prima di prendersi il posto da titolare per tanti anni.