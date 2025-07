CLAMOROSO SERIE A: campionato sospeso per due mesi | Squadre ferme da ottobre a dicembre

Indiscrezione clamorosa in Serie A, il campionato verrà sospeso per due mesi. Le squadre costrette allo stop a partire da ottobre.

La stagione calcistica italiana è andata da tempo in archivio, ma non per tutti i club. L’Inter e la Juventus sono volate negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per club. La competizione che si sta svolgendo oltreoceano ha sollevato diverse polemiche tra tifosi ed addetti ai lavori.

La più recente è stata sollevata da Jurgen Klopp, che ha puntato direttamente il dito verso i vertici FIFA. L’allenatore tedesco si è scagliato contro il numero di partite organizzate all’interno della stagione calcistica, bocciando senza riserve la competizione internazionale che si sta svolgendo negli Stati Uniti.

Il prolungamento della stagione calcistica è stato oggetto di molte critiche negli ultimi tempi. Da un lato si evidenzia come i calciatori siano più a rischio infortunio, dall’altro lato manca il momento in cui staccare la spina per gli atleti coinvolti.

Si rischia in questo modo di far naufragare carriere e compromettere l’intera preparazione pre-stagionale dei club. La Serie A ha visto calare il sipario a fine maggio e la nuova stagione riprenderà ad agosto. Nelle prossime settimane partiranno i vari ritiri estivi, mentre il calciomercato estivo entra nel vivo su un binario parallelo.

Serie A sospesa per due mesi: svelato il motivo

I ritmi estenuanti continuano ad esser presi di mira da calciatori, allenatori ed addetti ai lavori. L’allargamento delle competizioni e le formule stravolte possono portare un club a disputare anche più di 60 partite in un solo anno.

Non è escluso che il nocciolo della questione venga affrontato dai vertici calcistici nelle prossime settimane, ma volgendo lo sguardo più avanti si anticipa una futura sospensione dei campionati in autunno.

Mondiale per club in Qatar: campionati sospesi a ottobre

Secondo le ultime indiscrezioni la prossima edizione del Mondiale per club potrebbe svolgersi in Qatar. Dopo il Mondiale organizzato nel 2022, e che fermò la stagione delle squadre di club in inverno, la situazione potrebbe ripetersi nel corso della stagione 2029.

Una circostanza che potrebbe nuovamente stravolgere i calendari delle competizioni per club, a partire dalla Serie A. La palla passa ora alla FIFA in vista della scelta della prossima location.