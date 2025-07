C’è chi viene, c’è chi va e c’è chi torna: Milinkovic Savic firma in Serie A | C’è il via libera di Inzaghi

Mentre tanti calciatori lasciano la Serie A, e gli altri campionati, per andare in Arabia Saudita, c’è chi ha deciso di fare il percorso inverso, ovvero Sergej Milinkovic Savic.

Negli ultimi anni, un numero crescente di calciatori di alto profilo ha scelto di lasciare la Serie A per trasferirsi nei campionati dell’Arabia Saudita. Quella che inizialmente sembrava una tendenza isolata si è rapidamente trasformata in un vero e proprio esodo, cambiando il volto del nostro campionato. Molti di questi trasferimenti hanno coinvolto giocatori che erano pilastri delle loro squadre, alcuni anche nel pieno della loro carriera.

Sebbene le motivazioni possano variare, il fattore economico è indubbiamente quello principale. I club sauditi, forti di investimenti ingenti, offrono contratti faraonici che superano di gran lunga le possibilità della maggior parte delle squadre italiane. Questo fenomeno ha pro e contro. Da un lato, la partenza di talenti riduce il livello tecnico e l’appeal della Serie A, rendendola meno competitiva a livello internazionale e meno interessante per i tifosi.

Dall’altro lato, le cessioni generano entrate significative per i club italiani, che possono reinvestire questi fondi per migliorare le infrastrutture, saldare debiti o acquistare nuovi giocatori, magari più giovani e promettenti. Detto ciò, sebbene appunto la volontà dei calciatori sia sempre più spesso quella di andare in Arabia e lasciare l’Italia, c’è qualche eccezione. E una di questa è data da Sergej Milinkovic Savic.

Gran ritorno in Serie A

Due estati fa il centrocampista serbo ha lasciato la Lazio per trasferirsi all’Al Hilal, squadra che ora allena Simone Inzaghi. Adesso però il Sergente è pronto a fare il percorso inverso.

Infatti dalla Serie A spingono per riportarlo a casa. In particolare c’è un club che sogna il colpaccio in questa calda estate di mercato. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi sogna il colpaccio

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, a sognare il colpaccio è il Milan di Max Allegri, che già negli anni scorsi lo avrebbe voluto alla Juventus.

Il serbo sarebbe il grande rinforzo per un centrocampo che ha già accolto Samuele Ricci e Luka Modric. Vedremo se arriverà anche lui sotto la Madonnina. Non ci resta che attendere le prossime settimane.