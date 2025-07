Super Mercato Guardiola: ne approfitta la Juventus | Si chiude un affare da 30 milioni

Pep Guardiola spinge il Manchester City a sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Assist alla Juventus per l’affare da 30 milioni di euro.

Le strade tra il Manchester City e la Juventus si sono incrociate al Mondiale per club in programma negli Stati Uniti. Entrambe le squadre vennero inserite nel gruppo G della manifestazione internazionale. Lo scontro diretto per conquistare il primo posto del girone ha sorriso alla squadra inglese.

I bianconeri non hanno retto l’urto dei Citizens, che si sono imposti con un netto 5-2 nella sfida andata in scena ad Orlando. Ora entrambe le squadre sono però state eliminate dal torneo intercontinentale. La Juventus di Igor Tudor si è arresa davanti l’ostacolo Real Madrid.

I Blancos hanno superato di misura la squadra italiana, grazie alla rete del giovane Garcia nella ripresa. Non è bastato un super Di Gregorio, abile a tenere in vita i suoi fino all’ultimo minuto, ad evitare sconfitta ed eliminazione agli ottavi di finale per la Vecchia Signora.

Mentre ha generato tanta sorpresa l’eliminazione del Manchester City di Pep Guardiola. Anche gli inglesi hanno salutato il torneo in programma negli Stati Uniti agli ottavi di finale. A sancire l’esclusione del quotato team britannico è stato l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Gli arabi hanno superato per 4-3 il City, contro ogni pronostico, grazie alla rete vincente di Marcos Leonardo arrivata ai supplementari.

Il City sfoltisce la rosa: Juventus in agguato

Il tecnico spagnolo ha parlato a più riprese della necessità di sfoltire la rosa del Manchester City. Guardiola ha ammesso di voler lavorare con un gruppo più ristretto la prossima stagione, anche in previsione dell’arrivo di nuovi acquisti di livello.

Ad approfittare della situazione di tagli messa in atto dal club britannico potrebbe essere anche la Juventus. I bianconeri stanno cercando di aumentare la qualità della rosa e l’arrivo a parametro zero di Jonathan David potrebbe essere solo il primo dei colpi estivi.

Dal City alla Juve, 30 milioni per chiudere il cerchio

I bianconeri continuano la propria caccia a nuovi rinforzi offensivi. E la condizione posta da Pep Guardiola alla dirigenza del Manchester City potrebbe far decollare un nuovo arrivo alla Continassa.

Parliamo del duttile calciatore norvegese Oscar Bobb. Il classe 2003 ha trovato poco spazio nel Mondiale per club e potrebbe lasciare la Premier League per una valutazione che oscilla sui 30 milioni di euro. Impiegabile in tutte le posizioni offensive, la Juve potrebbe tentarlo a stretto giro di posta.