Profeta in Brasile, ma flop totale alla Roma: colpa di una vita sregolata | Era sempre nei locali notturni

Da fenomeno del calcio brasiliano a flop totale nella Roma. La sua esperienza in Serie A resterà celebre più per le avventure fuori dal campo che per le prestazioni sportive.

Da sempre i calciatori brasiliani hanno un rapporto privilegiato con la Serie A. Ma non sempre le avventure calcistiche nel campionato italiano ricalcano quanto fatto vedere in patria dai protagonisti del calcio verde oro. Non mancano esempi di calciatori sbarcati nel nostro paese con le stimmate del campione, prima di finire nel dimenticatoio come meteore o, peggio ancora, restare nell’immaginario collettivo come flop.

Esempi recenti ci portano a guardare a quanto capitato a Gabigol in casa Inter. All’anagrafe Gabriel Barbosa, il centravanti venne acquistato per 30 milioni di euro dai nerazzurri nell’estate del 2016. Ma del talento del classe ’96 non rimase alcuna traccia sotto i riflettori della Serie A. Dopo una stagione anonima il centravanti tornò in Brasile, dove si è laureato capocannoniere in campionato ed in Coppa Libertadores.

Passando alla sponda rossonera di Milano, è lampante quanto capitò a Ricardo Olivera. La punta brasiliana passò al Milan nel calciomercato del 2006 e scelse di vestire la maglia numero 7 di Shevchenko, fresco di cessione al Chelsea. L’apporto del calciatore sudamericano ( appena 5 gol in campionato) non sarà mai paragonabile però a quanto fatto dal bomber ucraino.

Scendendo più a sud, e andando indietro nei decenni, fece scalpore l’arrivo di Socrates alla Fiorentina. Il Dottore fece molta fatica ad integrarsi col calcio italiano dell’epoca e salutò la Serie A per far ritorno in Brasile dopo appena una stagione.

Da fenomeno in Brasile a flop nella Roma

Anche in casa Roma, dove c’è un fortissimo legame con i calciatori brasiliani, non sono mancati importanti buchi nell’acqua da parte della società giallorossa.

Se da un lato i vari Falcao, Aldair e Cafu hanno scritto pagine importanti della storia giallorossa, dall’altro non mancano i flop ricordati con amarezza ed ironia dalla piazza capitolina. Uno dei più noti porta il nome di Renato Portaluppi.

Flop Portaluppi, a Roma lo ricordano solo fuori dal campo

Attaccante classe ’62, ed oggi allenatore del Fluminense, Renato Gaucho sbarcò a Roma per 3 miliardi di lire nell’estate del 1988. Considerato un fenomeno del calcio brasiliano, in giallorosso non arriverà neanche un gol in campionato.

La sua prima ed unica stagione all’ombra del Colosseo si chiuderà con 3 gol in Coppa Italia ed uno in Coppa Uefa. Il calciatore resterà nell’immaginario collettivo per i suoi numeri fuori dal campo. Renato si conquistò infatti la fama di grande playboy nella vita notturna romana.