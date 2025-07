Juventus scatenata, dopo David arriva Sancho: le cifre dell’operazione

Juventus insaziabile in questa fase di calciomercato estivo. Dopo il colpo Jonathan David è sempre più vicina la firma di Jadon Sancho. Ecco i costi dell’operazione.

La Juventus si scatena in questa prima fase di calciomercato estivo. La squadra bianconera, dopo esser stata eliminata dal Real Madrid agli ottavi del Mondiale per club, si consola con nuovi rinforzi di livello in questa sessione estiva.

Il primo colpo in entrata messo a segno dalla Vecchia Signora è stato l’arrivo di Jonathan David a parametro zero. Il bomber canadese ha lasciato il Lille dopo cinque stagioni da protagonista. In Francia il classe 2000 ha collezionato 232 presenze con un bottino da 109 reti all’attivo.

Il miglior marcatore di sempre della nazionale canadese va a rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Igor Tudor nella prossima stagione, ma le grandi manovre bianconere non sono finite qui. Tra uscite e nuovi innesti l’attacco juventino può esser completamente stravolto nelle prossime settimane.

Per quel che riguarda le uscite il nome più caldo resta quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è il maggiore indiziato a lasciare la Continassa in questa estate, per alleggerire il monte ingaggi dei bianconeri ed assicurare nuova liquidità a Comolli per chiudere nuovi colpi in entrata.

La Juve mette le mani su Sancho

L’attaccante ex Fiorentina percepisce circa 12 milioni di euro a stagione e questo stipendio pone in salita le trattative estive per la sua partenza. Non è da escludere neanche la possibile rescissione del contratto, con una buonuscita in favore del serbo.

In attesa di capire quale sarà il futuro del numero 9 bianconero, Comolli si avvicina sempre più alla fumata bianca decisiva per chiudere il colpo Jadon Sancho.

Sancho alla Juve, settimana decisiva: i costi dell’affare

L’attaccante inglese è finito fuori rosa al Manchester United ed ora sta spingendo per firmare con la Juventus il prima possibile. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport i Red Devils si aspettano 30 milioni per il cartellino del classe 2000.

Sancho da parte sua sembra pronto anche a decurtarsi lo stipendio per sbarcare alla Continassa e passare dagli attuali 10 milioni netti all’anno a 6 milioni più bonus, lo stesso ingaggio con cui ha firmato Jonathan David.