Inzaghi-Inter, E’ ROTTURA TOTALE | Le due parti si vedranno in Tribunale

Non si placano le polemiche dopo l’addio consumato tra l’Inter e Simone Inzaghi. La rottura totale tra le parti può finire con risvolti legali.

La storia d’amore tra Simone Inzaghi e l’Inter si è chiusa, non senza polemiche, dopo quattro anni intensi. L’ex attaccante ha lasciato il club nerazzurro dopo aver conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe. I rimpianti più grandi del quadriennio ad Appiano Gentile sono rappresentati dalle due finali di Champions League perse dalla Beneamata.

La squadra nerazzurra ha raggiunto l’ultimo atto della massima competizione europea per due volte in tre anni. Prima ad avere la meglio è stato il Manchester City di Pep Guardiola. Ad Istanbul la squadra inglese superò l’Inter di misura, grazie alla rete del centrocampista Rodri.

Ben peggiore è stato il passivo della seconda finale raggiunta poche settimane fa. In quel di Monaco di Baviera i nerazzurri sono stati schiantati per 5-0 dal PSG di Luis Enrique. I parigini hanno conquistato la prima Champions League della loro storia, registrando il maggior scarto di gol di sempre nell’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie.

A strettissimo giro di posta è arrivato l’annuncio della separazione tra l’Inter e mister Inzaghi. Il tecnico piacentino si è accasato all’Al Hilal, in Arabia Saudita.

Nuove schermaglie tra l’Inter e Simone Inzaghi

La rottura con l’allenatore ex Lazio ha visto una coda di polemiche trascinarsi in casa nerazzurra. Beppe Marotta ha parlato della separazione col tecnico, svelando come ormai faccia parte di un passato su cui non tornare.

Mentre l’Inter si è affidata ad un profilo emergente come quello di Christian Chivu, Inzaghi è partito benissimo con la squadra saudita. L’Al Hilal è riuscito nell’impresa di eliminare il Manchester City agli ottavi di finale del Mondiale per club.

Scintille Inter-Inzaghi: braccio di ferro per Rios

L’Inter invece è stata eliminata dal Fluminense nella manifestazione in programma negli USA. E gli incroci tra i nerazzurri ed il tecnico italiano passano anche per il calciomercato estivo. Simone Inzaghi sembra pronto a prelevare Calhanoglu dall’Inter, ma non è l’unico intreccio tra le parti.

Come svelato dal portale Controcalcio su Instagram, sia l’Inter che Simone Inzaghi sono sulle tracce del centrocampista Richard Rios, in forza al Palmeiras. Il club brasiliano si aspetta di ricevere 30 milioni di euro per il calciatore classe 2000.