Gattuso alza la cornetta: ha trovato il perno della squadra | Punta su di lui nonostante la giovane età

Comunicazione lampo di Gennaro Gattuso verso il giovane talento della Serie A. Lo rende il perno della squadra nonostante la giovane età.

La dolorosa sconfitta dell’Italia, all’esordio delle qualificazioni per i Mondiali 2026, è costata la panchina di Luciano Spalletti. La Norvegia ha sgretolato le poche certezze della nazionale azzurra, vincendo per 3-0 in casa lo scontro diretto del Gruppo I. I vertici federali hanno scelto la via del nuovo ribaltone, esonerando il tecnico toscano dopo neanche due anni dall’annuncio dell’incarico.

In seguito all’esonero del tecnico ex Napoli si sono fatte più ipotesi per il destino della panchina azzurra. Dall’opzione Stefano Pioli, poi finito alla Fiorentina, al possibile ritorno di Roberto Mancini, poi naufragato. Ha fatto rumore il rifiuto di Claudio Ranieri che, dopo aver risollevato le sorti della sua Roma, è entrato nei quadri dirigenziali della società giallorossa.

Alla fine la scelta dei vertici federali è caduta su uno dei protagonisti del Mondiale vinto in Germania nel 2006. Il nuovo commissario tecnico azzurro sarà Gennaro Gattuso, reduce dall’esperienza in Croazia con l’Hajduk Spalato.

L’ex centrocampista è chiamato a risollevare le sorti dell’Italia, che rischia di finire fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva. Una circostanza mai verificatasi nella storia azzurra, che vede quattro Coppe del Mondo in bacheca.

Retroscena Gattuso: la chiamata al giovane talento

L’esordio in gare ufficiali per il nuovo CT azzurro arriverà a settembre. L’Italia affronterà prima l’Estonia e poi Israele, in due gare dove solo la vittoria può essere utile per non perdere ulteriore terreno dalla Norvegia capolista.

C’è molta attesa intorno alle prime gare di Gennaro Gattuso come guida della nazionale azzurra, oltre che alle possibili novità riguardo le convocazioni.

L’ex Milan a ruota libera su Gattuso CT

In attesa dell’esordio ufficiale a parlare del nuovo commissario tecnico azzurro è stato un ex calciatore del Milan. Da giovane in rossonero sembrava destinato ad una gloriosa carriera, che è stata però ridimensionata fino all’attuale militanza in Serie C.

Parliamo di Hachim Mastour, classe ’98, che ha ricordato il colloquio voluto da Gattuso ai tempi della panchina rossonera. Il calciatore ha dichiarato: “Appena arrivò al Milan mi chiamò nel suo ufficio. Abbiamo stretto subito un grande rapporto.”