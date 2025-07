È stato il più grande bidone della storia juventina: litiga con i Carabinieri e rischia la galera | Colpa di un parcheggio

Quello che per molti è stato il peggior bidone della storia della Juve è finito in guai seri dopo una lite con i Carabinieri: ora rischia di finire in galera.

Nel corso degli anni, il mondo del calcio ha visto numerosi acquisti di calciatori molto attesi che, però, non hanno saputo soddisfare le aspettative, diventando così veri e propri bidoni. Questi casi sono spesso dovuti a diversi fattori, come problemi di adattamento, infortuni, pressione mediatica o semplicemente un calo di forma.

Un esempio recente è quello di Antoine Griezmann al Barcellona. Arrivato con grandi aspettative dopo un investimento importante, il francese non è riuscito a ritagliarsi un ruolo chiave nel club catalano, deludendo tifosi e critica. Anche Philippe Coutinho, sempre al Barcellona, rappresenta un acquisto costoso che non ha dato i risultati sperati, finendo spesso in prestito.

In Serie A, alcuni trasferimenti non sono andati come previsto: uno è sicuramente quello di Paul Pogba al Manchester United, che ha deluso le attese dopo un ritorno molto pubblicizzato. Anche Mario Balotelli, con diverse squadre, non è mai riuscito a mantenere un rendimento stabile, nonostante il grande talento.

Quanti bidoni per la Juve

In definitiva possiamo dire che ogni squadra di calcio ha avuto i suoi bidoni e ha sbagliato i propri acquisti. In casa Juve nel corso degli ultimi anni ce ne sono stati diversi. Tuttavia quelli più importanti ci sono stati nel periodo tra il post Calciopoli e il pre ciclo di 9 scudetti vinti di fila.

E uno dei nomi più importanti da questo punto di vista è stato senza dubbio quello di Amauri. Arrivato con grandi aspettative dal Palermo, per una somma importante, il centravanti non ha mai convinto a pieno, lasciando il club torinese dopo un paio di stagioni.

La lite con i Carabinieri

Proprio ai tempi della Juve, Amauri si è reso protagonista di una lite con i Carabinieri. Poco prima di una gara di playoff di Europa League infatti il bomber è stato accusato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Una situazione che si è venuta a creare a causa di un parcheggio, probabilmente in divieto di sosta, che ha portato poi alla denuncia per il calciatore. Per sua fortuna non ci sono state conseguenze dopo quanto accaduto.