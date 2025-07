Clamoroso Serie A: sfuma la cessione di una società | I tifosi già sognavano lo scudetto

Quando i discorsi per la cessione del club sembravano ben avviati, con i tifosi che sognavano già ad occhi aperti, è arrivata la brusca interruzione della trattativa.

Negli ultimi anni, la Serie A ha visto un crescente numero di cambi di proprietà, con un forte aumento dell’interesse da parte di investitori stranieri. Questo fenomeno ha trasformato radicalmente il panorama del calcio italiano, portando nuovi capitali ma anche interrogativi sul futuro identitario dei club.

Tra i casi più noti c’è l’Inter, passata sotto il controllo della società americana Oaktree dopo l’uscita di scena del gruppo cinese Suning. Anche il Milan è da tempo in mani statunitensi, prima con Elliott e poi con RedBird Capital. La Roma, invece, è guidata dalla famiglia Friedkin, mentre la Fiorentina è stata acquistata da Rocco Commisso, imprenditore italo-americano.

Recentemente, anche club di fascia media come Genoa (777 Partners), Parma (Krause Group) e Spezia (Platek) sono passati a proprietà estere. Questo trend evidenzia l’attrattività della Serie A per i fondi internazionali, soprattutto per il potenziale di crescita commerciale. Ancora un’altra società italiana pareva ormai prossima alla cessione, con i tifosi che già sognavano in grande per il futuro. E invece alla fine la trattativa è naufragata del tutto, come confermato anche dal presidente.

Sfuma la cessione di un club in Serie A

Da tempo ormai si sta parlando della possibilità che il Torino cambi proprietà. Addirittura i rumors dei mesi scorsi indicavano un possibile interesse del mondo Red Bull per la società granata.

Voci che avevano fatto impazzire la tifoseria, sia perché come ben sappiamo la casa austriaca è piuttosto ricca e avrebbe fatto importanti investimenti, e sia perché di conseguenza si sarebbe interrotto il rapporto con l’odiatissimo presidente Urbano Cairo. E invece proprio il numero uno del club nelle scorse ore ha smentito tutto.

Le parole del presidente

“Non ho avuto alcuna proposta. Red Bull? Mai avuto neanche mezzo contatto, l’ho detto cento volte. Zero. Mai visti né sentiti se non per il fatto che erano energy sponsor del Toro e non lo saranno neanche più quest’anno”.

Così Urbano Cairo ai microfoni di LA7, che ha dunque smentito la possibile cessione del Toro alla galassia Red Bull. Chissà se in futuro arriverà qualche altro investitore.