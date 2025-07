Tifosi attaccati ai cancelli di Trigoria: i Friedkin declassano la Roma | Ridotta a seconda squadra

Il presidente della Roma Dan Friedkin sembra aver preso una decisione che non piace granché ai tifosi giallorossi. Attese novità a breve

Il mercato estivo sta per decollare, anche quello della Roma. Il club giallorosso dopo aver lavorato soprattutto sulle cessioni necessarie al rispetto dei paletti del Settlement Agreement stipulato con la UEFA, è pronto a mettere a segno i suoi primi colpi di alto profilo.

Va detto però che dopo aver preso decisioni molto apprezzate dai tifosi giallorossi, dalla conferma di Claudio Ranieri come ‘dirigente ombra’ agli ingaggi di Gian Piero Gasperini e del direttore sportivo Ricky Massara, il presidente Dan Friedkin sembra nuovamente scivolato su una buccia di banana.

Non è un mistero che in questi giorni la dirigenza romanista sia impegnata in una difficile e complessa trattativa per accontentare il nuovo allenatore nella sua prima e forse più significativa richiesta di mercato.

L’obiettivo numero uno, almeno in questa prima fase di campagna acquisti, indicato espressamente da Gian Piero Gasperini è infatti un esterno destro in grado di adattarsi rapidamente alle sue idee tattiche.

Roma, Friedkin ci ricasca: la mossa non piace ai tifosi

Le attenzioni dell’ex allenatore dell’Atalanta si sono indirizzate sul 22enne brasiliano del Flamengo Wesley Vinicius Lima, più noto semplicemente come Wesley. Il giovane talento carioca piace a molti club europei ma la Roma sembra più determinata di altri ad acquisire le sue prestazioni. Il principale ostacolo al buon esito della trattativa, come spesso succede, è la distanza economica tra i club.

Per rimuovere questo tipo di ostacolo e far felice un Gasperini ancora in attesa delle prime novità di mercato il presidente Friedkin starebbe pensando ad una maxi operazione a tre in grado di coinvolgere direttamente Roma, Everton e Flamengo.

Roma, Il giovane brasiliano è un pallino di Gasperini

È doveroso ricordare come sia Roma che Everton sono di proprietà del tycoon californiano e proprio sfruttando questa posizione di forza secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Friedkin potrebbe acquistare Wesley per conto del club di Liverpool.

A quel punto il giovane talento della Selecao, per il quale il Flamengo continua a chiedere 30 milioni di euro, verrebbe girato ai giallorossi con la formula del prestito oneroso e relativo diritto di riscatto. Si tratterebbe nel caso di una manovra ad ampio raggio concepita e realizzata dalla famiglia Friedkin con l’obiettivo di consentire al club capitolino di alleggerire il peso dei paletti del Fair Play Finanziario.