Ora siamo al completo: Tudor accoglie un gran rinforzo in difesa | Preso a costo zero

La Juventus di Igor Tudor si consola dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Il nuovo rinforzo in difesa è già alla Continassa, preso a costo zero.

Il cammino della Juventus al Mondiale per club si è fermato agli ottavi di finale della competizione in programma negli Stati Uniti. La squadra bianconera si è arresa al Real Madrid di Xabi Alonso, che ha vinto di misura lo scontro diretto. Nonostante la seconda sconfitta consecutiva arrivata in casa Juve, contro gli spagnoli si sono registrati buoni segnali.

Passi avanti nella prestazione se si considera la recente sconfitta contro il Manchester City. La squadra guidata da Pep Guardiola schiantò i bianconeri per 5-2, prima di venire a sua volta eliminata agli ottavi a sorpresa dall’Al Hilal di Simone Inzaghi.

A rubare la scena nella sfida al Real Madrid è stato l’estremo difensore bianconero, Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus ha compiuto tante parate prodigiose, tenendo in partita i suoi ed evitando un nuovo passivo pesante per la squadra guidata da Igor Tudor.

I bianconeri dopo l’eliminazione dal Mondiale per club si consolano con il calciomercato estivo. La Vecchia Signora ha messo le mani sul cartellino di Jonathan David. Il bomber canadese lascia il Lille in scadenza di contratto e si accasa con i bianconeri a parametro zero.

Altro colpo a zero per la Juve in difesa

Sulle tracce dell’attaccante classe 2000 erano state segnalate tante big di Serie A e non solo. Damien Comolli ha messo a segno un colpo ad effetto in attacco, che può aprire le porte alla cessione di Dusan Vlahovic.

Ma sotto la lente d’ingrandimento della nuova dirigenza bianconera c’è anche la situazione legata al pacchetto difensivo da consegnare a Igor Tudor.

Rugani nuovo rinforzo per Tudor: difesa sistemata

Il tecnico croato contro il Real Madrid ha rilanciato da titolare Daniele Rugani. Il difensore centrale, reduce da una stagione in prestito all’Ajax, non ha sfigurato contro l’attacco dei Blancos. L’ex Empoli è anche uscito allo scoperto sull’importanza di vestire la maglia della Juve, lanciando un messaggio importante a mister Tudor.

Considerata la prestazione contro i temibili avversari, e la voglia del classe ’94 di tornare centrale nel progetto bianconero, la difesa della Juve può considerarlo come un nuovo rinforzo a costo zero.