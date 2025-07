La tua carriera è finita: piange il tennis italiano | I problemi fisici lo hanno logorato

Lacrime nel tennis italiano, la carriera dell’amato tennista è arrivata ai titoli di coda. I problemi fisici hanno condizionato troppo le ultime uscite.

Nel bel mezzo di Wimbledon circolano voci di addio intorno ad un tennista italiano molto amato in patria. Sono tanti gli atleti italiani che hanno preso parte allo Slam di Londra, con i riflettori ben puntati sulle prestazioni di Yannik Sinner.

Il talento altoatesino, numero uno del Ranking ATP, ha superato senza difficoltà il proprio turno. Yannik Sinner ha vinto in tre set il derby tricolore con Luca Nardi ed ha svelato il proprio dispiacere per aver incontrato un connazionale al primo turno del torneo inglese.

A prendersi le copertine dopo il primo turno di Wimbledon è stato però Fabio Fognini. Il classe ’87 ha dato molto filo da torcere a Carlos Alcaraz, che in questo periodo di stagione sembra assolutamente imbattibile. L’italiano ha strappato due set al campione in carica dello Slam londinese. La sfida tra i due è durata la bellezza di 4 ore e 27 minuti.

Oltre a Sinner altri cinque tennisti italiani hanno strappato il pass per il secondo turno a Wimbledon. Parliamo di Cobolli, Darderi e Sonego tra gli uomini. Per quel che riguarda la sezione femminile sono avanzate Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciarello, delusione invece per Jasmine Paolini. La tennista italiana è stata eliminata dalla Rakhimova, numero 80 nella classifica WTA.

Lacrime nel tennis italiano: carriera al capolinea

Un’altalena di emozioni per gli atleti italiani impegnati a Londra. La speranza di molti è che Yannik Sinner riesca ad arrivare fino in fondo allo slam inglese, magari affrontando per la terza volta consecutiva il numero 2, Carlos Alcaraz.

Un altro doloroso Ko ha coinvolto il tennista romano Matteo Berrettini. Il numero 35 al mondo è stato eliminato dal polacco Majchrzak al primo turno di Wimbledon.

Bertolucci duro su Berrettini: “Non se ne esce”

Dopo la precoce eliminazione del classe ’96 sono arrivate le parole nette di Paolo Bertolucci. Lo storico tennista italiano non ha usato filtri dopo la prestazione del connazionale a Londra.

Bertolucci ha dichiarato: “Non sta bene, non è in condizione. Ormai sono due anni che va avanti con questa cosa dell’addominale. Da tanto tempo speriamo che possa tornare in modo definitivo e invece ogni volta sta fermo uno o due mesi.”