Inter, Parma e un terzo posto ai Mondiali: i bei tempi del calcio sono finiti | Per vivere si è ridotto a fare il tassista

Dopo una grande carriera, che lo ha visto addirittura arrivare sul podio ai Mondiali di calcio, ora questo giocatore si è ridotto a fare il tassista.

Molti calciatori, una volta conclusa la loro carriera sul campo, decidono di intraprendere percorsi lavorativi lontani dal mondo del calcio. In alcuni casi, scelgono mestieri umili che, pur sorprendendo i tifosi, riflettono la loro necessità di una nuova identità e di un ritorno alla normalità. Non è raro che alcuni ex atleti si dedichino a lavori manuali o operativi, dimostrando umiltà e desiderio di rimanere legati alla realtà quotidiana.

Un esempio significativo è quello di alcuni ex calciatori che, dopo anni di gloria, hanno scelto di lavorare come idraulici, giardinieri o anche camionisti. Questi percorsi professionali, spesso scelti per la stabilità e la semplicità, non solo permettono loro di mantenersi economicamente, ma li aiutano anche a ritrovare un contatto diretto con la vita di tutti i giorni. Spesso, questi cambiamenti di carriera sono motivati dalla voglia di sfuggire alla pressione mediatica e di vivere una vita più tranquilla.

In altre situazioni però il cambiamento totale di questa vita può essere dovuto a circostanze e questioni ben diverse. E’ questo il caso di un ex giocatore di Inter e Parma, il quale è arrivato terzo ai Mondiali di calcio, e che adesso per vivere si è ridotto a fare il tassista. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Una grande carriera calcistica

Tanti anni in Turchia, con il Galatasaray, dove ha vinto tutto ed è diventato un simbolo assoluto, inframezzati da alcune esperienze in Europa, soprattutto in Italia, dove ha giocato senza molto successo con le maglie di Parma, Inter e Torino.

Il suo principale risultato però è stato senza dubbio il terzo posto con la nazionale turca ai Mondiali del 2002. Si può riassumere così la carriera di Hakan Sukur, che è stato senza dubbio uno dei più importanti calciatori turchi di sempre.

La fuga dal suo paese e il cambio di lavoro

Dopo il ritiro, Sukur è stato molto attivo nella politica del suo paese, tanto da essere stato costretto a fuggire negli Stati Uniti per evitare il carcere.

E oggi per mantenersi è diventato un Uber. Un bel cambio di prospettiva rispetto al passato, quando giocava e segnava ad alti livelli.