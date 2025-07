ULTIM’ORA PLUSVALENZE: Milan sotto investigazione | La FIGC prepara le sanzioni

Continua il trambusto legato alle plusvalenze in Serie A: ora ad essere finito sotto indagine è il Milan, che rischia amare sanzioni dalla FIGC.

Negli ultimi anni, il tema delle plusvalenze è diventato centrale nel dibattito calcistico italiano, soprattutto per i sospetti di abusi da parte di alcuni club, anche di Serie A. Le plusvalenze rappresentano il guadagno ottenuto dalla vendita di un calciatore a un prezzo superiore rispetto al suo valore contabile. In teoria, si tratta di una pratica legittima e comune nella gestione finanziaria di una società sportiva. Tuttavia, in alcuni casi è stata utilizzata in modo distorto, al fine di migliorare artificiosamente i bilanci.

Il meccanismo più controverso è quello delle plusvalenze incrociate, dove due club si scambiano giocatori attribuendo loro valutazioni gonfiate, senza che vi sia un reale movimento di denaro o un effettivo incremento di valore sportivo. Questo ha permesso ad alcune società di chiudere i bilanci in attivo o di rispettare i parametri del Fair Play Finanziario.

Diversi club sono finiti sotto inchiesta per tali pratiche, con conseguenze disciplinari e danni reputazionali. Uno di questi qualche anno fa è stato la Juventus, che ha pagato amaramente con una pesante penalizzazione in classifica e con l’esclusione dalle coppe europee. Altri club però nel corso di queste ultime settimane sono finiti nel mirino in tal senso.

Il Milan finisce nei guai

Anche la Roma nel corso delle ultime settimane è finita nell’occhio del ciclone per non aver registrato un certo numero di plusvalenze entro il 30 giugno, e adesso potrebbe incappare in sanzioni.

Allo stesso tempo però pure il Milan rischia grosso. Nel mirino della FIGC infatti è finita un’operazione di mercato, messa in atto dalla società rossonera appunto proprio per una questione di plusvalenze.

L’affare nel mirino della FIGC

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Milan e Roma starebbero valutando di scambiare i propri portieri di riserva Gollini e Sportiello.

Una trattativa che per molti non avrebbe molto senso, se non quello di attuare una plusvalenza importante per entrambe le società, e che di conseguenza ha messo subito in allerta la FIGC. Qualora l’affare andasse in porto, non sarebbero da escludere pesanti sanzioni.