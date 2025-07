Ultima chance per lasciare il segno: Stefano Sensi firma gratis in Serie A | Sarà pagato in base alle presenze

Ultimo treno in Serie A per Stefano Sensi. Il centrocampista pronto a firmare gratis dopo la retrocessione del Monza. Decisa la formula del contratto.

La seconda avventura con la maglia del Monza non è stata esaltante per Stefano Sensi. Il centrocampista classe ’95 è reduce da una stagione complicata, per via dei noti acciacchi fisici che lo accompagnano, terminata con la retrocessione del club brianzolo.

E dopo aver salutato la Serie A il calciatore lascia anche la squadra biancorossa in scadenza di contratto. Sensi aveva già disputato una stagione in prestito in Brianza, quando l’Inter lo girò ai biancorossi, dopo la prima storica promozione dalla serie cadetta per il Monza.

Dopo aver collezionato oltre 200 presenze nel massimo campionato italiano, dagli esordi col Sassuolo- passando per Inter e Sampdoria- a stretto giro di posta può arrivare una nuova firma in Serie A. La carriera del duttile centrocampista, nato ad Urbino, è stata da sempre condizionata da infortuni e guai fisici.

La cronologia degli infortuni occorsi al centrocampista marchigiano negli ultimi anni è impressionate ed ha senza ombra di dubbio condizionato la carriera dell’ex Inter. Anche in questa stagione non sono mancati acciacchi e stop forzati, col calciatore che ha collezionato dodici presenze ed una rete in campionato.

Sensi firma subito in Serie A, ecco la formula

Dodici mesi fa Stefano Sensi iniziò da svincolato la preparazione al Monza, venendo poi tesserato per un anno ad agosto. Il 30 giugno è scaduto il suo contratto con i brianzoli ed il suo futuro resta un nodo da sciogliere in vista del calciomercato estivo.

Rimasto svincolato dopo la seconda stagione in Brianza, per il centrocampista ex Inter sono spuntate voci che lo volevano vicino all’esperienza in Arabia Saudita. Ma occhio a possibili novità in Serie A, con la formula del contratto a presenze la fumata bianca può arrivare a stretto giro di posta

Doppia pista in Serie A per Stefano Sensi

Il centrocampista potrebbe accettare la formula dell’ingaggio in base al numero di presenze accumulate nella prossima stagione. In tal caso ci sono due piste pronte ad accendersi per il calciatore trentenne.

Parliamo delle neopromosse Pisa e Cremonese. Entrambe le squadre sono a caccia di rinforzi che abbiano esperienza nella massima serie italiana ed il centrocampista potrebbe fare al caso loro.