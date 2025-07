Non se ne può più: l’Arabia torna alla carica in Serie A | Preso Retegui e un altro attaccante

Brutte notizie dall’Arabia Saudita: non solo Retegui, c’è l’assalto totale ad un altro attaccante di Serie A di livello assoluto. Vediamo di chi si tratta.

Il panorama calcistico globale sta assistendo a una trasformazione significativa, con l’Arabia Saudita che emerge come un attore sempre più dominante nel mercato dei trasferimenti. Negli ultimi anni, i club della Saudi Pro League hanno intrapreso una campagna di acquisizioni ambiziosa, attirando un numero crescente di giocatori di livello mondiale. Questo fenomeno non risparmia neanche i talenti della Serie A, il campionato italiano, che tradizionalmente ha rappresentato un trampolino di lancio o un porto sicuro per molti campioni.

L’attrattiva dell’Arabia Saudita risiede principalmente in contratti economicamente stratosferici, spesso impensabili per i club europei, anche quelli più blasonati. Giocatori affermati e giovani promesse, sedotti da cifre da capogiro, scelgono di trasferirsi nel Medio Oriente, contribuendo ad alzare il livello tecnico e mediatico del campionato saudita. Questa tendenza solleva interrogativi sul futuro della Serie A e degli altri campionati europei.

Detto ciò, è chiaro che anche in questa sessione di mercato estiva in corso tanti calciatori di livello finiti nel mirino dei club sauditi. Uno di questi è senza dubbio Mateo Retegui, per il quale dalla Saudi Pro League sono pronti a fare follie. Ma il centravanti italo-argentino non è il solo bomber di Serie A seguito dagli sceicchi.

Assalto a Retegui e non solo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Al Qadsiah ha messo nel mirino Retegui, tanto che per portarsi a casa il capocannoniere vorrebbe mettere sul piatto la bellezza di oltre 50 milioni di euro, oltre che uno stipendio enorme per il calciatore.

Cifre folli dunque, che farebbero vacillare sia il bomber che la società della famiglia Percassi. Allo stesso modo però come dicevamo in precedenza, oltre al calciatore italo-argentino gli sceicchi vogliono prendersi un altro grande attaccante che gioca nel nostro campionato.

Ecco l’altro bomber nel mirino degli arabi

Dall’Arabia Saudita stanno seguendo con grande attenzione non solo Retegui, ma anche Moise Kean, che ha la clausola rescissoria ancora attiva nel contratto con la Fiorentina.

Staremo a vedere dunque alla fine se i due calciatori lasceranno la Serie A, preferendo i soldi alla gloria. Di sicuro per il nostro campionato sarebbe una grave perdita.