La tragedia sconvolge il mondo del calcio: “Non ho avuto il tempo di salutarlo” | Il rimorso rimarrà a vita

Una nuova tragedia scuote il mondo del calcio. La testimonianza strappa lacrime tra i tifosi: “Non ho avuto il tempo di salutarlo”.

Quella del 3 luglio resterà una data nera per il mondo dello sport, che ha pianto la scomparsa di Diogo Jota e suo fratello minore, André Silva. Entrambi calciatori professionisti, a strapparli all’affetto dei propri cari è stato un tragico incidente autostradale in Spagna.

La Lamborghini su cui i due viaggiavano è uscita fuori strada prendendo poi fuoco, non lasciando scampo alla coppia di fratelli calciatori. Il cordoglio che ha investito il mondo calcistico e sportivo in generale è stato da subito contagioso.

Tantissimi tifosi si sono radunati fuori dallo stadio Anfield, casa del Liverpool dove militava l’attaccante. Anche i rivali cittadini dell’Everton hanno celebrato con commozione la scomparsa del calciatore portoghese e di suo fratello minore.

Inoltre i Reds hanno scelto di ritirare per sempre la maglia numero 20, che apparteneva all’attaccante lusitano. Il calciatore era in forza al Liverpool da cinque stagioni, in cui ha raccolto 182 presenze e 5 reti. La tragedia che ha coinvolto l’attaccante e suo fratello minore ha lasciato una ferita profonda in tutto il mondo dello sport.

Lacrime nel mondo del calcio: dedica commovente

Il doppio lutto che ha investito la famiglia dei calciatori portoghesi ha lasciato tutti senza parole. Mentre, prima della tragedia avvenuta in Spagna, è diventato virale sul web un video con protagonista Thiago Silva.

Il difensore brasiliano, ex Milan e PSG, è tornato a giocare da capitano nel Fluminense. Il classe ’84 ha motivato la propria squadra con un discorso toccante prima della sfida contro l’Inter, poi vinta dai suoi.

Thiago Silva strappalacrime: il discorso prima dell’Inter

L’esperto difensore centrale ha caricato i propri compagni di squadra con un discorso strappalacrime, che riguardava la scomparsa del padre. Il calciatore ha ricordato con commozione la morte del famigliare, svelando come all’epoca non fosse andato a trovarlo in ospedale prima di ripartire per l’Europa.

Thiago Silva ha usato queste parole per motivare i suoi: “Non sono andato a trovarlo perché pensavo sarebbe guarito e sono tornato a Parigi. Voglio dire che non si devono rimandare le cose a dopo. Non si deve aspettare, perché potrebbe non esserci tempo“.