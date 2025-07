La Pinetina è zona di guerra: la società litiga con un altro calciatore | Ha finto l’infortunio

Ancora caos in casa nerazzurra: un altro calciatore, dopo i vari Lautaro, Thuram e Calhanoglu, ha scatenato la polemica. A quanto pare ha finto l’infortunio.

Negli ultimi tempi, le tensioni tra calciatori e società stanno diventando sempre più frequenti nel mondo del calcio, mettendo a rischio la stabilità interna degli spogliatoi. Divergenze su rinnovi contrattuali, gestione degli infortuni, o semplicemente su scelte tecniche, spesso sfociano in veri e propri casi mediatici che creano fratture all’interno del gruppo squadra.

Episodi recenti, come i contrasti tra giocatori di spicco e dirigenti su clausole, minutaggi o strategie di mercato, mostrano quanto il rapporto tra club e atleti sia diventato fragile. In alcuni casi, i calciatori vengono messi fuori rosa o multati, in altri si arriva addirittura alla rottura totale, con richieste di cessione anche a stagione in corso.

Queste liti non si limitano ai diretti interessati, ma rischiano di influenzare l’intero spogliatoio, generando malumori e spaccature che compromettono l’equilibrio e il rendimento della squadra. Un clima teso può riflettersi sul campo, incidendo negativamente sui risultati e sulla coesione del gruppo. Detto ciò, una situazione di questo tipo la si sta vivendo in casa Inter.

Pandemonio totale in casa interista

Come ben sappiamo, le ultime settimane sono state piuttosto roventi per la Beneamata. Il caso Calhanoglu è scoppiato del tutto, anche grazie alle forti parole usate da capitan Lautaro Martinez. Allo stesso modo in questo trambusto si è ritrovato anche Marcus Thuram, complice un like rilasciato alle parole riportate dal turco sui social.

Un vero e proprio disastro, che rischia ora di minare l’equilibrio nello spogliatoio interista. La situazione però è peggiorata ulteriormente per colpa di un altro giocatore, che avrebbe addirittura finto un infortunio.

Tifosi e società imbufaliti

Durante il Mondiale per Club Benjamin Pavard era stato rimandato a casa a causa di un infortunio che gli avrebbe impedito di scendere in campo. Nelle scorse ore però una sua foto ha scatenato le polemiche in casa interista.

Il difensore francese infatti è stato immortalato a giocare a Padel, tra l’altro con il suo connazionale Theo Hernandez, durante le sue vacanze. Cosa che non è piaciuta di certo ai tifosi, che hanno storto il naso sui social.