È finita, dobbiamo separarci: Russell ha rotto con la Mercedes | Verstappen non c’entra niente

Dopo le voci legate all’ approdo di Verstappen alla Mercedes prendono corpo quelle a proposito di un addio di Russell al team di Brackley

Durante ogni estate e da parecchi anni, forse perché stimolato dall’apertura della campagna acquisti e cessioni dei calciatori, il Circus della Formula Uno scopre il mercato piloti. È proprio in questo periodo che le voci di possibili trasferimenti da una scuderia all’altra si moltiplicano.

In questi ultimi giorni le indiscrezioni più intriganti e discusse dagli appassionati delle quattro ruote hanno coinvolto due grandi campioni del motorsport. Il primo è manco a dirlo Max Verstappen.

I rapporti tra tetra campione del mondo e la Red Bull sembrano entrati in una crisi senza via d’uscita. Fino a qualche mese fa l’ipotesi di vedere il fuoriclasse olandese con addosso la tuta di un altro team sembrava fantascienza.

In questi ultimi giorni lo scenario è radicalmente mutato: ad oggi un’eventuale rottura tra Super Max e la scuderia di Milton Keynes appare come una possibilità quanto mai concreta e plausibile.

Mercedes, uno arriva e uno parte: Toto Wolff fa e disfa

Il nome di Verstappen non da oggi viene accostato con particolare insistenza alla Mercedes e del resto è ben noto nell’ambiente dei paddock come il sogno proibito del team principal e grande capo Toto Wolff sia proprio il pilota di Hasselt.

Il manager austriaco considera Verstappen l’unico in grado di raccogliere in toto la pesante eredità di Lewis Hamilton, il fuoriclasse inglese capace di conquistare ben sei titoli mondiali alla guida delle Frecce d’Argento.

Mercedes, la crisi è conclamata: ecco perché

Sempre la Mercedes è al centro di un caso esploso proprio nelle ultime ore, un bubbone di cui Toto Wolff avrebbe fatto volentieri a meno e che riguarda George Russell. Una vicenda, è bene sottolinearlo, che non è direttamente legata al possibile arrivo a Brackley di Verstappen.

Il pilota britannico approdato alla Mercedes nel 2022 con il contratto in scadenza al termine di questa stagione avrebbe infatti opposto un secco rifiuto alla proposta di un solo anno di contratto con opzione per il 2027 formulatagli dai vertici della scuderia anglo-tedesca. Russell pretende un accordo più duraturo ed è per questo che la trattativa è per ora naufragata. Ciò non significa che un’intesa non si possa trovare da qui alle prossime settimane.