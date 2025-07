Siamo alle solite: la Premier scippa la Serie A | Accordo ufficiale per il difensore

Ancora una volta la Serie A si vede scippare un calciatore da sotto il naso proprio dalla Premier League: l’accordo con il difensore è ufficiale.

Negli ultimi anni, la Premier League si è affermata come il campionato più ricco e competitivo al mondo, attirando i migliori talenti internazionali e soffiandoli spesso alla Serie A e agli altri tornei europei. Grazie a diritti televisivi multimiliardari e a un modello di business solido, i club inglesi hanno una potenza economica nettamente superiore rispetto ai loro concorrenti.

Questa forza finanziaria consente loro di offrire stipendi elevati, infrastrutture all’avanguardia e una visibilità globale, elementi che seducono facilmente giocatori, allenatori e procuratori. Calciatori che in passato avrebbero fatto la fortuna della Serie A, oggi scelgono Manchester City, Liverpool, Arsenal o Chelsea, lasciando i club italiani con margini sempre più ridotti.

La Premier non si limita a comprare i campioni affermati, ma investe anche su giovani promesse, spesso bloccandole prima che possano esplodere altrove. Di conseguenza, la Serie A fatica a trattenere i suoi gioielli o ad attirare top player, soffrendo un progressivo ridimensionamento tecnico ed economico.

Nuovo scippo in Serie A: il difensore ha firmato in Premier League

Diversi calciatori già in questa sessione di mercato si sono trasferiti dalla Serie A alla Premier League. Il nome più altisonante in assoluto è quello di Reijnders, passato al Manchester City dal Milan. Anche Coppola, giovane talento del Verona, ha accettato il trasferimento in Inghilterra.

Nelle ultime ore poi ancora un altro giocatore ha accettato la corte da Oltremanica, e sebbene questo non giocasse nel nostro campionato, rimane sempre uno scippo alla Serie A, visto che si tratta di un nome che da tempo era nel mirino di diversi nostri club.

Colpo ufficiale in Premier League

Da tempo nel mirino dei club di Serie A, su tutti la Juventus, Olivier Boscagli alla fine ha lasciato il PSV, ma non per trasferirsi in Italia, bensì come detto per andare in Premier League.

Il difensore centrale francese ha infatti trovato l’accordo con il Brighton, con cui ha firmato un contratto di ben 5 anni a cifre molto importanti, facendo sfumare alla Vecchia Signora e alle altre squadra la possibilità di portarselo a casa.