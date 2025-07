Ora usiamo le maniere forti: Marotta non vende Calhanoglu | Va a finire fuori rosa

Il braccio di ferro tra Calhanoglu e l’Inter rischia di degenerare nelle prossime settimane. Il centrocampista turco può finire fuori rosa.

Il clima in casa Inter continua ad essere bollente, dopo l’eliminazione dal Mondiale per club. La squadra nerazzurra, affidata a Christian Chivu dopo il tormentato addio di Simone Inzaghi, ha salutato la competizione internazionale dopo esser stata sconfitta per 2-0 dal Fluminense.

Dopo l’ennesima delusione, in una stagione chiusa con zero titoli e con la disfatta della finale di Champions League, sono scoppiate nuove polemiche. Le parole di capitan Lautaro Martinez hanno generato una vera e propria spaccatura all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

Il bomber argentino ha auspicato che chi non ha voglia di far parte dell’Inter saluti il prima possibile. Giuseppe Marotta poi ha puntato il dito proprio nei confronti di Hakan Calhanoglu, spiegando come le parole del capitano nerazzurro fossero indirizzate al centrocampista turco.

Il classe ’94 è ormai in totale rottura con la società nerazzurra, mentre si aprono crepe in tutto il gruppo squadra, che mister Chivu dovrà esser abile a riparare il prima possibile. Per il centrocampista ex Milan la pista più calda porta ad Istanbul, ma la fumata bianca sembra decisamente lontana.

Schermaglie tra Calhanoglu e l’Inter

Sulle tracce del duttile centrocampista c’è il Galatasaray da tempo. Il club giallorosso però non sembra intenzionato a soddisfare le richieste economiche dell’Inter.

Il club guidato da Marotta sembra intenzionato a lasciare partire il turco per almeno 30 milioni di euro. Il Galatasaray al momento è orientato ad offrirne la metà, dunque il margine di trattativa è decisamente importante in questi giorni.

Calhanoglu fuori rosa, il punto sulle richieste di Marotta

L’Inter non sembra orientata a concedere alcuno sconto per uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni. Se qualcuno vorrà acquistare il cartellino del centrocampista turco dovrà presentarsi almeno con una trentina di milioni, altrimenti anche gli scenari più impensabili potrebbero divenire realtà.

L’ipotesi di finire fuori rosa è ancora remota ma non più impossibile in vista della prossima stagione. In tal caso sarebbe una dura scelta, che potrebbe danneggiare sia la squadra guidata da Christian Chivu che il prosieguo della carriera per il centrocampista turco. Le prossime settimane si preannunciano decisive.