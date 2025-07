La verità sulla morte del calciatore: superato di 100 km/h il limite di velocità | Pressione delle gomme bassa

Calcio sconvolto per la morte di Diogo Jota - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Il mondo del calcio è sotto shock per la tragica scomparsa dell’attaccante Diogo Jota. Intanto emergono inquietanti e drammatici retroscena

Milioni di tifosi e appassionati di calcio sono letteralmente sotto shock. La notizia della tragica scomparsa dell’attaccante portoghese del Liverpool e della Nazionale lusitana Diogo Jota e del fratello minore André Silva hanno sconvolto l’intero universo del pallone.

Messaggi di cordoglio, in alcuni casi di autentica disperazione, sono arrivati da società, allenatori di tutto il mondo e di ogni categoria e ovviamente dai calciatori. Di Jurgen Klopp e Cristiano Ronaldo sono stati i pensieri più profondi e struggenti.

Diogo Jota aveva contribuito alla conquista della Premier League da parte dei Reds, squadra in cui giocava da ben sei stagioni. Tutto il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia del 28enne attaccante, la moglie rimasta vedova e i tre bambini della coppia.

Jota è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto di sera: mentre era al volante della sua auto con il fratello seduto al suo fianco al posto del passeggero si è verificato lo scoppio di uno pneumatico.

La tragica scomparsa del calciatore, un dramma ancora avvolto nel mistero

Non è ancora chiaro se la gomma sia esplosa a causa dell’alta velocità o per qualche altro fattore imponderabile. L’incidente è avvenuto nella provincia di Zamora in Spagna, lungo l’autostrada A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria. Secondo le prime ricostruzioni Diogo Jota si trovava al volante dell’auto: intorno all’una di notte il veicolo ha improvvisamente sbandato, uscendo fuori strada.

La perdita di controllo dell’auto è stata fatale: il mezzo si è ribaltato e subito dopo ha preso fuoco. Un episodio molto simile finito anch’esso in tragedia si verificò nel 2019 sempre in Spagna. La vittima fu Antonio Reyes, attaccante di grande livello con una lunga militanza in squadre del calibro di Siviglia, Atletico Madrid e Arsenal.

La ricostruzione dell’indicente è da brividi

Secondo una ricostruzione formulata qualche mese fa da alcuni quotidiani Reyes viaggiava all’interno della sua Mercedes Brabus S550 da 380 cavalli e stava procedendo alla velocità di 237 km/h sull’autostrada spagnola A376, ben 117 chilometri oltre il limite consentito fissato a 120 all’ora.

A causare il tragico incidente, secondo quanto si apprende dal verbale della polizia stradale, fu anche in questo caso lo scoppio di uno pneumatico, che fece sbandare la vettura mandandola a sbattere contro il muretto di protezione laterale della strada.