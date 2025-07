Denunciato Gabriele Gravina: applicata modifica illegale alle regole | Chieste le sue dimissioni

Gravi accuse pendono sul capo di Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC accusato di aver modificato le regole in modo illegittimo, chieste le dimissioni.

Il fuoco delle polemiche continua ad ardere intorno a Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC è stato fortemente criticato nelle ultime settimane per quanto accaduto alla nazionale azzurra e non solo. L’Italia ha deciso di esonerare Luciano Spalletti dopo il pessimo debutto nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

La sconfitta per 3-0 arrivata in casa della Norvegia rischia di compromettere la partecipazione ai prossimi Mondiali, in programma tra gli USA, il Canada ed il Messico. Sarebbe la terza edizione consecutiva senza la nazionale azzurra, tradotto in 12 anni senza vedere una gara dell’Italia al Mondiale. Una circostanza davvero unica nella storia del calcio italiano.

Critiche sono piovute intorno ai vertici federali anche per quanto accaduto in Serie B. Il presidente della FIGC ha risposto direttamente al caso che ha coinvolto la Salernitana. La squadra campana è retrocessa in Serie C dopo aver perso il playout con la Sampdoria, che è stata ripescata ai danni del Brescia.

Ultima ma non meno importante è la vicenda che ha coinvolto la Lazio di Claudio Lotito, curiosamente ex proprietario anche della società campana.

Duro attacco a Gravina: “Ricostruzione fuorviante”

La società biancoceleste è finita di recente sotto i riflettori per le restrizioni di calciomercato che l’hanno investita prima di questa sessione estiva.

Il presidente federale ha difeso la sanzione nei confronti della società guidata dal patron Claudio Lotito. Gravina ha richiamato il calcio italiano al rispetto delle normative finanziarie.

Mercato bloccato: la Lazio si scaglia contro Gravina

Le parole del presidente della federazione non sono andate giù al presidente della società capitolina. Lotito non condivide il concetto delle “regole chiare da due anni“, per riprendere le parole proprio di Gravina. Ecco la denuncia mossa dalla dirigenza biancoceleste nei confronti dei vertici federali.

Secondo quanto ricostruito da Adnkronos, la società capitolina non ha digerito la versione del numero uno della FIGC. La Lazio ritiene che la ricostruzione offerta da Gabriele Gravina sia “Parziale e fuorviante. Le regole sono state cambiate più volte ed in modo retroattivo“. Appare evidente come i biancocelesti siano convinti di non essere nel torto, vedremo se il presidente della FIGC vorrà replicare.