CLAMOROSO LECCE: salta l’affare Camarda | Il Milan e la Nazionale pongono il veto

Retromarcia clamorosa per l’operazione Camarda in casa Lecce. L’attaccante può restare al Milan nonostante la fumata bianca con i salentini. Fattore Nazionale decisivo.

È considerato uno dei prospetti più interessanti tra gli attaccanti italiani e da sempre la piazza milanista lo ha visto come un predestinato. Il profilo di Francesco Camarda, attaccante classe 2008, è da tempo sotto l’attenzione degli addetti ai lavori.

Nel novembre del 2023 ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia del Milan in Serie A. All’epoca la punta rossonera aveva appena 15 anni ed 8 mesi, diventando di fatto il più giovane esordiente nella storia del campionato italiano.

Un anno più tardi è arrivato il primo contratto da professionista con il Diavolo. L’attaccante è stato aggregato al Milan Futuro in Serie C, dove ha segnato 7 reti tra campionato e coppa. Parallelamente il giovane prospetto è stato anche regolarmente convocato in prima squadra, racimolando 14 presenze nell’ultima stagione rossonera.

Al debutto in Champions League contro il Club Bruges ha anche segnato una rete che ha fatto esplodere San Siro. Ma il gol è stato annullato per fuorigioco dopo consulto VAR. Aspetto che non cambia la considerazione da predestinato che la piazza milanista nutre nei confronti del diciassettenne, nato e cresciuto a Milano e grande tifoso rossonero.

Camarda al Lecce, l’annuncio che cambia tutto

In vista della prossima stagione il Milan ha deciso di cedere Francesco Camarda al Lecce, ma senza perdere del tutto il cartellino del classe 2008.

La società salentina ha chiuso l’operazione del prestito, con la formula del riscatto e controriscatto, fissati a 3 e 4 milioni di euro. Sia a Milano che a Lecce l’operazione ha fatto storcere il naso a molti tifosi. Da una parte i rossoneri che non volevano cedere il proprio gioiello, dall’altra i salentini che non lo vedono come prima scelta in attacco.

Polemiche sul web per l’operazione Camarda

Di recente è nata una discussione sul web, scatenata dalla pagina Chiamarsi Bomber, che ha fortemente criticato l’operazione Francesco Camarda al Lecce. Secondo il portale la squadra salentina non garantirebbe la produzione offensiva necessaria a consacrare il giovane attaccante.

In ballo è stata tirata anche la Nazionale azzurra, che vede nell’attaccante milanese uno dei più interessanti prospetti offensivi.