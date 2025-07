Al via i quarti del Mondiale per Club: stasera Fluminense-Al Hilal | Inzaghi sogna in grande

Mondiale per Club- fonte x- tuttocalcioestero.it

Questa sera torna di scena il Mondiale per Club con la sfida tra i brasiliani e la squadra di Inzaghi: si inizia a fare sul serio.

Dopo la fase a gironi e gli ottavi di finale, ora si inizia a fare sul serio. Questa sera infatti andrà in scena la prima partita dei quarti di finale del Mondiale per Club. Un appuntamento importante dunque, che apre le danze in quelli che saranno dieci giorni di fuoco, e che ci porteranno alla finale di domenica 13 luglio.

Gli equilibri sono chiari, e secondo i pronostici dalla parte destra del tabellone dovrebbe uscire fuori il vincitore. Nel calcio però non si sa mai, e non sarebbe da escludere qualche sorpresa, come ce ne sono state tante fino ad ora nel corso di questa competizione.

Per capire come andranno le cose, non ci resta dunque che guardare con attenzione questi appuntamenti, a partire da quello di stasera, dove in campo alle ore 21.00 (italiane) si sfideranno la Fluminense di Thiago Silva e l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Inzaghi sogna le semifinali e non solo

Dopo aver fatto fuori il Manchester City in una partita epica, conclusasi sul risultato di 4-3, l’Al Hilal di Simone Inzaghi sogna in grande. L’avversario come ben sappiamo è il Fluminense, che almeno sulla carta è ampiamente alla portata. Tuttavia è chiaro che il match va giocato fino alla fine.

Allo stesso modo però i brasiliani, che hanno fatto fuori l’Inter agli ottavi di finale vincendo per 2-0, venderanno cara la pelle, e sperano in un’altra impresa. Non ci resta dunque che attendere e gustarci questa gara che entrambe le compagini giocheranno all’ultimo sangue.

Le altre partite, tutte in scena sabato

Dopo il match di questa sera, nella notte toccherà invece a Palmeiras e Chelsea, altra sfida molto entusiasmante sebbene i Blues partano favoriti sulla carta. L’incontro si giocherà questa notte alle ore 3.00 italiane. Domani invece ci saranno i piatti forti.

Alle ore 18.00 ci sarà una sorta di finale anticipata tra il PSG e il Bayern Monaco. In serata poi toccherà al Real Madrid e al Borussia Dormund.