AHIA SINNER: l’ATP apre un’indagine a suo carico | Non ha rispettato una regola fondamentale

Jannik Sinner sempre sotto i riflettori. Il tennista altoatesino ha infranto una regola importante al Roland Garros, può scattare l’indagine dell’ATP.

Nell’esordio a Wimbledon è filato tutto liscio per Yannik Sinner. Il tennista altoatesino è arrivato a Londra dopo la deludente prestazione di Halle. In Germania il numero uno del ranking ATP è stato eliminato da Alexander Bublik agli ottavi di finale.

La battuta di arresto di Halle è arrivata a stretto giro di posta con la sconfitta in finale al Roland Garros. In una sfida epica con Carlos Alcaraz, durata 5 ore e mezza, in cui Sinner non è riuscito a sfruttare tre match point a Parigi. Lo spagnolo ha nuovamente trionfato in finale sulla terra francese, stesso epilogo di quanto accaduto a Roma, alla finale degli Internazionali d’Italia.

Anche a Londra le strade tra i primi due tennisti del ranking ATP potrebbero incrociarsi solo in finale. L’esordio del tennista spagnolo, campione in carica di Wimbledon, è stato ricco di colpi di scena. Fabio Fognini ha sfiorato l’impresa sull’erba londinese, venendo però eliminato dal numero 2 al mondo in cinque set.

Ben più agevole è stato il debutto di Yannik Sinner, il tennista classe 2001 ha superato il connazionale Luca Nardi per tre set a zero. In un’ora e cinquanta di gioco l’altoatesino ha dato dimostrazione di classe ed intelligenza tattica all’esordio del torneo londinese.

Sinner infrange il regolamento al Roland Garros

Proprio Yannik Sinner, dopo le quasi due ore di incontro, ha parlato della circostanza sgradevole di incontrare un connazionale già al primo turno di Wimbledon.

Nel secondo turno del torneo britannico, il tennista altoatesino incontrerà l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 della classifica ATP. Sarà il terzo incrocio tra i due, con i precedenti tutti a favore di Yannik Sinner.

Insaziabile Sinner, la rivelazione di Cahill a Londra

Sullo stato di forma, sia fisico che mentale, del tennista numero uno al mondo è intervenuto anche Dareen Cahill. L’allenatore ha svelato come Sinner non si sia mai allenato così bene sull’erba e che le sensazioni dallo Slam londinese continuano ad essere più che positive.

Il coach ha anche parlato di un divertente aneddoto. Ecco le parole di Cahill: “Ci sono dei barattoli di caramelle al Roland Garros, ed i giocatori possono prenderne un paio. Sinner dopo la finale ha preso tutto il barattolo.“