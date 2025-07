Tudor si siede a cena, gli va il boccone di traverso: la Juve lo caccia | Preso subito il nuovo tecnico

Doccia fredda per il tecnico croato: la Juventus ha deciso di dargli il benservito dopo il Mondiale per Club, ed è andata a prendere già il nuovo allenatore.

La Juventus ha concluso la propria esperienza al Mondiale per Club. Nella serata di martedì infatti la Vecchia Signora ha giocato gli ottavi di finale della competizione che si sta svolgendo in questa rovente estate, perdendo con il risultato di 1-0 contro il Real Madrid di Xabi Alonso, al termine di una partita che è sembrata quasi a due facce.

Nel primo tempo, in particolare nella prima mezz’ora di gioco, la Vecchia Signora ha dato l’impressione di poter mettere sotto i Blancos, soprattutto grazie alle grandi giocate di Kenan Yildiz. Con il passare dei minuti però il forcing juventino è calato, e le Merengues hanno preso campo, fino ad arrivare alla ripresa, quando gli uomini di Igor Tudor non sono riusciti più ad uscire dalla propria metà campo.

Chiaramente la produzione offensiva del Real è aumentata, e solo uno straordinario Michele Di Gregorio ha tenuto in piedi la baracca, fino a che però al 54esimo minuto Gonzalo Garcia ha portato avanti i suoi con un gran colpo di testa. Il gol non sveglia la Juve, che continua a subire, ma la partita di conclude per 1-0, e i torinesi salutano la competizione.

Tudor nell’occhio del ciclone

La Juve nelle ultime due sfide di questo Mondiale per Club, questa contro il Real e la precedente con il Manchester City è apparsa quasi impalpabile. Come detto, tralasciando il primo terzo di gara, i bianconeri sono quasi spariti. Di conseguenza Tudor è finito nel mirino della critica.

A ciò si aggiunge il cambio di Yildiz, non gradito al giocatore, che non ha nascosto la propria delusione per la scelta del mister, e nemmeno ai tifosi e alla società. Situazioni che sommate hanno fatto finire il croato sulla graticola.

Svolta clamorosa sulla panchina bianconera?

Il torneo disputatosi in queste settimane non ha dato dunque risposte confortanti alla società bianconera, tanto che addirittura si è iniziato a parlare di una clamorosa svolta in panchina prima dell’inizio del ritiro estivo.

I rumors indicano infatti dei contatti della Juve con Spalletti, che ha da poco lasciato la nazionale. Al momento non sembra un’ipotesi molto percorribile, visto che da poco Tudor ha rinnovato. Però nel calcio non si sa mai…